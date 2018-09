Jimmie Åkesson klagar SVT inn for OSSE

Dette skjer etter at SVT i går kveld tok avstand frå ei av fråsegnene til Jimmie Åkesson i partileiardebatten på kanalen. Sverigedemokraterna har også klaga dette inn for valobservatørane frå OSSE (Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa).

Partiet meiner at SVT har vridd på det Åkesson sa i debatten når dei grunngir kvifor dei gjekk ut og tok avstand frå det Åkesson sa. Dei viser til at Eva Landahl i SVT i dag sa at Åkesson hadde peika ut innvandrarar som ei gruppe som ikkje kan bli svenske.

Dette er rein løgn, meiner Sverigedemokraterna, og viser til at partileiaren sa at innvandrarar må få føresetnader til å bli svenske, til å passe inn i Sverige, men at dei styrande ikkje har gitt dei sjansen til det.

– Passar ikkje inn

Jimmie Åkesson sa at årsaka til at så få innvandrarar er i jobb er at dei ikkje passar inn i det svenske samfunnet. SVT gjorde det klart at dei tok avstand frå ei slik generalisering av ei stor gruppe menneske.

Partiet bad tidlegare i dag SVT om å be om orsaking for det dei gjorde, men fjernsynskanalen gjorde det klart at dei står fast på det som vart sagt i går kveld.

Det var sterke reaksjonar også frå debattantane under partileiardebatten på korleis Jimmie Åkesson uttrykte seg. Annie Loof, som var ein av partileiarane som reagerte kraftigast på Åkesson, seier at det var feil av SVT å ta avstand frå fråsegnene hans.

– Det er feil å gi han offerrolla, seier ho til Expressen.

– NRK ville ikkje ha gjort det

Kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, seier at NRK aldri ville ha gripe inn i ein partileiardebatt på denne måten.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam seier at SVT ved å ta avstand frå det Åkesson sa, så har dei gitt han ein gåvepakke i slutten av valkampen . Åkesson har fått det akkurat som han ville, seier han.

– Eg meiner dette er ei feil avgjerd av Sverigedemokraterna, som er eitt av dei større partia. Dei er velkomne på lik line med dei andre partia til å delta i valvaka til SVT. Eg kan berre beklage at dei har teke ei slik avgjerd, seier programsjef for SVT, Eva Landahl.