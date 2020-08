Jill Biden utfordrer Melania Trump

– Mamma, jeg har endelig møtt en gentleman.

Hun het Jill Stevenson den gang, og hadde vært på blind date. Året var 1975. Mannen var ni år eldre enn henne. En alenefar med to små barn, og et glødende politisk engasjement.

Jill var ikke i tvil da hun oppsummerte fra stevnemøtet for sin mor.

Nå har Joe og Jill Biden vært gift i over 40 år. Vinner paret amerikanernes tillit, flytter de inn i Det hvite hus i 2021.

For Jill Biden (69) er kampen om å bli USAs neste førstedame for lengst i gang. Nå satser hun alt på å slå konkurrenten Melania Trump (50).

I kveld vil Jill Biden fortelle hvordan, når hun taler under Demokratenes landsmøte.

Sterke, uavhengige kvinner

– Hvis senator Biden blir valgt, vil han ha med seg en tett sammensveiset familie av sterke, uavhengige kvinner – ledet av sin bemerkelsesverdige kone, Jill.

Det skrev magasinet Vogue allerede i 2008. Da forsøkte Joe Biden å bli Demokratenes presidentkandidat for andre gang.

Jill Biden ble ikke førstedame den gang, men såkalt «andre førstedame». Visepresidentens kone.

President Barack Obama, førstedame Michelle Obama, visepresident Joe Biden og Jill Biden foran Det hvite hus i 2013, under en minnestund 12 år etter angrepene 11. september 2001. Foto: JEWEL SAMAD / Afp

Trives best som lærer

Å være visepresidentens kone er et verv med mange oppgaver. Jill Biden takket likevel ja til jobben som professor i engelsk ved Northern Virginia Community College i 2009.

– Rollen jeg alltid har følt meg mest hjemme i, er å være Dr. B.

Det forklarte engelsklæren da hun lanserte boken «Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself» før jul i fjor.

I sosiale medier omtaler Jill Biden seg som «Dr. Jill Biden. Militær mor og bestemor, livslang lærer og andre førstedame til USA, 2009-2017».

Giftet seg med enkemannen Joe i 1977

Da Jill giftet seg med Joe Biden i 1977, var det gått fem år siden hans første kone Neilia og ett år gamle datter Naomi omkom i en bilulykke. Sønnene Beau og Hunter ble hardt skadd i ulykken, men overlevde.

– Da jeg begynte å date Joe og guttene, og Joe ba meg om å gifte seg med ham, visste jeg at Beau og Hunt allerede hadde mistet en mor. Jeg måtte sørge for at ekteskapet vårt ville fungere, har hun forklart til USA Today:

– Jeg ville sørge for at de ikke ville mistet en mor igjen fordi ekteskapet vårt ikke fungerte.

Jill ble stemor og i 1981 fikk guttene lillesøsteren Ashley Biden.

Ashley Biden har levd et mer tilbaketrukket liv enn sine storebrødre, som er godt kjent i den amerikanske offentligheten.

Ashley Biden sammen med faren Joe under et valgkamparrangement i februar. Datteren har levd et mer tilbaketrukket liv enn sine eldre brødre, men vil etter alt å dømme bli mer synlig dersom foreldrene blir landets nye presidentpar. Foto: Matt Rourke / Matt Rourke

Da Beau Biden døde

Beau Biden døde av hjernekreft i mai 2015. Han var da 46 år gammel, godt gift og far til to små. Dødsfallet var et hardt slag for hele familien.

– Livet mitt forandret seg på et øyeblikk. Under hele sykdomsforløpet hans trodde jeg virkelig at han kom til å leve. Helt til han lukket øynene. Jeg ga bare aldri opp håpet, har Jill Biden fortalt til amerikansk presse.

Beau Biden var som sin far dypt engasjert politisk.

Kamala Harris trakk frem sitt nære forhold til Beau under sin første tale som partiets visepresidentkandidat i forrige uke.

Joe og Hunter Biden under et idrettsarrangement i 2010. Foto: Jonathan Ernst

Trumps riksrettssak

Det siste året har Hunter Bidens tidligere styreverv i det ukrainske gasselskapet Burisma fått mye oppmerksomhet.

I januar ble USAs president Donald Trump stilt for riksrett for å ha forsøkt å presse Ukrainas president til å samarbeide om en mulig gransking av Joe og Hunter Biden.

Jill og Joe Biden på scenen sammen med Kamala Harris og ektemannen Douglas Emhoff, etter at det ble klart at Harris blir Bidens visepresidentkandidat til høstens valg. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Demokratene mente Trump forsøkte å sverte Biden-familien, for å forhindre at Joe Biden ble Trumps utfordrer i presidentvalget.

Ukrainsk påtalemyndighet har siden ikke funnet tegn til at Hunter Biden gjorde noe galt etter en gjennomgang av utredninger.

Trump ble frikjent og sammen med konen Melania Trump satser de på fire nye år i Det hvite hus.

President Donald Trump og førstedame Melania sammen med sønnen Barron i august. Foto: JIM WATSON

Melania Trump: – Mer sett enn hørt

Historisk har førstedamer spilt fire roller, forklarer seniorforsker ved Norce forskningssenter Hilmar Mjelde til NRK:

Rådgiver for presidenten

Vertinne i Det hvite hus

Valgkampmedarbeider for presidenten

Semiaktivist: Førstedamer fremmer gjerne én fanesak

Mens Betty Ford, Rosalyn Carter og Hillary Clinton engasjerte seg i offentlig helse, valgte Laura Bush leseferdigheter og Michelle Obama et sunt kosthold.

Trumps datter Ivanka har i praksis overtatt mange av funksjonene til førstedamen, mener seniorforsker Hilmar Mjelde. Foto: POOL / Reuters

Melania Trump har engasjert seg i god oppførsel.

– Ironisk nok, kommenterer Mjelde.

Han beskriver Melania Trump som en tilbaketrukket og reservert førstedame som har gitt få intervjuer. Som er mer sett enn hørt.

– Hun har knapt en offentlig rolle. Donald Trumps datter Ivanka Trump har på et vis overtatt den funksjonen, mener Mjelde.

Samtidig påpeker han at Melania Trump har bidratt til den glamouren amerikanere gjerne vil se hos et presidentpar. Som Trumps kone kan hun dessuten ha påvirke presidenten på et vis som hans rådgivere kan vegre seg for, i frykt for å miste jobben.

President Donald Trump ledsaget av sin kone Melania, datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner. Foto: MARK WILSON / AFP

Jill Biden: – Kan bli historisk

Jill Bidens erfaring fra tiden som visepresidentkone under Barack og Michelle Obama gjør henne godt trent til rollen som eventuell førstedame, tror Mjelde.

Hun kan bli en viktig rådgiver for Biden. Men rollen kan bli et tveegget sverd, mener Mjelde.

– Det er alltid fare for at en førstedame tvinger sine syn på presidenten og stenger ute rådgivere hun er uenig med. Hillary Clintons rolle gikk også langt utover det å bare være rådgiver, sier Mjelde.

Jill Biden vet hva rollen som førstedame innebærer. Her sammen med den gang førstedame Michelle Obama og Haitis statsminister Rene Preval i Port au-Prince i 2010, da hennes mann Joe Biden var visepresident. Foto: THONY BELIZAIRE / AFP

Mjelde tror at Jill Biden vil stake ut en mer selvstendig rolle enn begge sine forgjengere, Michelle Obama og Melania Trump.

Hun kan med det bli en historisk førstedame, tror Mjelde:

– Hun insisterer på å bli tiltalt som Dr. Jill Biden, og å fortsette og undervise som førstedame. Hun kan i så fall bryte ny grunn som førstedame. Hun kan bli en historisk førstedame om hun fortsetter i egen jobb.

I natt taler Dr. B. under demokratenes landsmøte.