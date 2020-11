Jill Biden er USAs neste førstedame

Jill Biden er ikke ukjent med gangene i Det hvite hus. Hun var landets såkalte «andredame» (second lady) da mannen hennes var visepresident under Barack Obama.

Vil fortsette i egen jobb

Presidentens ektefelle pleier tradisjonelt å velge seg noen hjertesaker. Det var et uvanlig valg Jill Biden tok da hun fortsatte i egen jobb mens mannen var visepresident.

Hun underviste i engelsk på et lokalt college i Virginia.

Joe og Jill Biden, da han avla eden som visepresident i 2009. Foto: Timothy A. Clary / AFP

Men hun valgte også å gjøre en innsats for familiene til landets mange soldater og for gode offentlige skoler i landet. Hun jobbet også med å vekke oppmerksomhet rundt det å forebygge brystkreft. Hun sier at hun vil jobbe for mange av de samme sakene denne gangen.

Hun har også sagt til blant andre CBS News at hun også denne gangen vil fortsette i lærerjobben.

– Lære bort er ikke noe jeg gjør. Lærer er noe jeg er, skriver hun på Twitter.

Møtte en enkemann

Hun er født 3. juni i 1951 og vokste opp i Willow Grove i Pennsylvania som den eldste av fem søstre.

Jill Biden fikk ansvaret for to unge gutter, Hunter og Beau da hun giftet seg med Joe. Foto: AP

De to møttes i 1975. Da var han enkemann med to små barn, etter at konen hans og datteren var omkommet i en bilulykke. Hun hadde vært gift i fem år. Nå var hun en relativt nyskilt student og hadde spedd på økonomien ved å jobbe som fotomodell. Det skal ha vært broren til Joe som mente at de to burde treffes, og som fikk senatoren til å ringe den ni år yngre studenten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I et intervju med Vogue har hun fortalt at Joe fridde til henne fem ganger før hun svarte ja.

– Jeg svarte «ikke ennå, ikke ennå». Jeg hadde forelsket meg i guttene og følte at dette ekteskapet virkelig måtte fungere. De hadde mistet mammaen sin og kunne ikke miste en til. Jeg måtte være 100 prosent sikker, forteller hun.

Blir kalt «Doctor B»

I 1977 ble de gift. Paret fikk en datter i 1981. Han var fremdeles senator, hun gikk etter hvert tilbake til studiene. Mens hun jobbet på et psykiatrisk sykehus, der hun underviste pasienter i engelsk, studerte hun pedagogikk.

– Hun har alltid stilt opp når det trengs, og hun gjør det med ynde, sier svigerinnen hennes Valerie Biden Owens, til Politico.

– Det er ikke noe som er skarpt eller ubehagelig ved Jill, men hun er ikke noen som lar seg herje med. Hun er morsom, og hun kan være bisk og fryktløs, sier hun.

Mens hun studerte, fortsatte han sin politiske karriere, som blant annet har inneholdt flere forsøk på å bli valgt til president.

Jill Biden har vært med på flere presidentvalgkamper. Her er hun og ektemannen da han stilte til valg i 1987. Foto: George Widman / AP

Hun kaller seg selv for Doctor B. Ikke fordi hun er lege, men fordi hun i en alder av 55 tok doktorgraden i pedagogikk. Kallenavnet bruker hun også for å beholde en slags anonymitet, skriver flere medier. Dermed vet ikke elevene hennes alltid hvem den mer berømte ektemannen hennes er.

Med ekteparet Biden kommer det igjen hunder i Det hvite hus. Her er Jill med hunden Champ. Foto: Saul Loeb / AFP

– Hvis noen av elevene spurte om jeg er gift med visepresidenten, pleide jeg å svare at jeg er i slekt med ham. Det holdt med det, skal hun ha sagt ifølge New York Times.

Nå har paret vært gift i over 40 år og har fem barnebarn. Hun holder seg i form ved å løpe. Det begynte med på begynnelsen av 90-tallet, fortalte hun i et intervju med Runners World.

Anonymiteten som Doctor B er det nok helt slutt på, nå som hun blir USAs nye førstedame.