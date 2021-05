Jernbaneovergang kollapset i Mexico – 20 bekreftet døde

Dramatiske videoer viser hvordan vognsettet kollapser og toget kjører ut på toppen av flere biler nedenfor overgangen.

Medisinske mannskaper og brannmenn bevegde seg gjennom vraket på jakt etter overlevende.

– Da luften ble klar etter all støvet, kastet vi oss rundt for å se om noen trengte hjelp. Vi hørte ingen skrik. Jeg vet ikke om det var fordi de var i sjokk, fortalte et vitne til AFP.

Ordføreren i byen Mexico Claudia Sheinbaum informerte om at det også lå en bil fanget under jernbaneovergangen, som blant annet er bygget av murstein, ifølge Reuters.

Det arbeides fortsatt med å finne ut hvor mange som er omkommet. Til nå etterlater ulykken seg til minst 20 drepte og 70 skadde, har myndighetene opplyst.

Avbrøt søket

Sheinbaum opplyste til The Guardian at redningsarbeidet ble avbrutt ved midnatt da toget hang delvis utover og ble ansett svært ustabilt. En kran måtte bringes inn.

– Det var mennesker som fortsatt var fanget inne i toget, men vi vet ikke om de lever, sa ordføreren.

Nødetater redder ut overlevende. Foto: LUIS CORTES / Reuters

Tidligere utenriksminister i byen Mexico Marcelo Ebrard var ordfører da jernbaneovergangen ble bygd. Etter hendelsen skrev han på Twitter:

– Det som skjedde i dag er en grusom tragedie. Solidariteten min ligger hos ofrene og pårørende. Det er nå en selvfølge at hendelsen må etterforskes og at årsakene undersøkes. Jeg står til disposisjon til å hjelpe dersom nødvendig.