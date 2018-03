Jenteband og K-Poplegende «invaderer» Nord-Korea

«Lykke! Hei, det er Red Velvet!» ropte 24 år gamle Seulgi på en pressekonferanse i Pyongyang i formiddag.

Sammen med tre andre medlemmer av jentebandet er hun en del av en 120 personer stor gruppe med sørkoreanske artister og notabiliteter som ankom den nordkoreanske hovedstaden i dag, skriver Ap.

Medlemmer av Red Velvet ankom hotellet sitt i Pyongyang i formiddag. – Vi er de yngste i gruppen, så vi skal dele vår lysende energi, sa Seulgi i gruppen ved ankomsten. Foto: / AP

Gruppen, som også inneholder offisielle representanter, journalister og en gruppe taekwondoutøvere, skal ha to opptredener i Pyongyang søndag og tirsdag.

Forestillingene er blitt til på kort varsel og er en del av oppmykingen mellom nord og sør som startet med den nordkoreanske deltagelsen i OL i Sør-Korea i februar i år.

Ifølge det sørkoreanske gjenforenings-departementet er det første gang siden 2005 at artister fra sør opptrer i nord.

Red Velvets stil omtales av SMCP som «Sultry sex kitten mixed with girl-next-door».

Brukt til militærpropanda

Red Velvet er et av de mest populære K-Popbandene i sør. K-Pop har tidligere vært sett på som problematisk i nord, blant annet fordi det sørkoreanske militæret har brukt musikken i propaganda er rettet mot nord.

Ifølge Park Hyeong-il ved det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet kom ikke nordkoreanerne med antydninger om problemer med jentebandet og skal heller ikke ha sagt noe om ordet «rødt» i bandets navn.

Eget jenteband

Hyon Song Wol tok i mot Sør-Koreas kulturminister Do Jong-whan lørdag. Foto: / AP

K-Pop er heller ikke lenger like nytt og spennende som det tidligere har vært i nord.

De siste årene har nordkoreanerne fått sitt eget jenteband – Moranbong – som spiller på mye av de samme strengene som bandene fra sør.

Det var da også Moranbongs leder, Hyon Song-wol, som tok imot de sørkoreanske artistene på flyplassen i dag.

Moranbongs stil omtales av SMCP som «Strict disciplinarian with a hint of naughty».

Ikke «Gangnam Style»

Det andre store navnet blant artistene er Cho Yong-pil, en 68 år gammel poplegende som har dominert sørkoreansk musikk i femti år.

Cho opptro også i Pyongyang for 13 år siden og sier at «det ikke er noen grunn for artistene til å være nervøse» før showet.

En som ikke er invitert til å opptre er Sør-Koreas suverent mest kjente artist, PSY.

Ifølge en talsmann for Sør-Koreas kulturdepartement, Hwang Seong-UN, ble artisten bak Youtube-hiten «Gangnam Style», først vurdert tatt med i programmet.

– Det jeg kan si er at vi utforsket forskjellige måter han kunne delta på, men det gikk ikke, sier Hwang.

PSYs «Gangnam Style» har blitt vist over 3,1 milliarder ganger på Youtube.

Kanskje kommer Kim

Så langt er det ikke klart om Nord-Koreas leder, Kim Jong-un kommer til å være til stede ved noen av de to showene.

Da nordkoreanske artister besøkte Sør-Korea under OL i februar var den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in til stede.

Derfor forventer mange i sør at Kim vil gjøre gjengjeld nå, ikke minst for å skape god stemning før de to presidentene møtes til toppmøte 27. april.