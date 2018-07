Jens Stoltenberg: Tettere samarbeid i Nato under Trump

11. juli starter toppmøtet i Nato. Der skal Donald Trump møte de andre lederne i forsvarsalliansen Nato.

Generalsekretær Jens Stoltenberg sier til NRK at det nå er mer uenighet mellom USA og Europa enn det som har vært sett på lenge. Han trekker frem handel, klima og iran-avtalen.

Samtidig uttrykker han optimisme.

– Det Nato har vist, er at vi greier å håndtere den type uenighet og likevel ta vare på det som er Natos kjerneoppgave: At vi beskytter hverandre. At vi er sammen i en allianse, sier Stoltenberg.

Bedre med Trump

Stoltenberg har flere ganger møtt president Donald Trump, senest 17. mai. Etter møtene har Trump gitt gode skussmål til nordmannen.

Stoltenberg skryter ikke direkte om Trump, men han er klar på at det under den nåværende administrasjonen i USA, skjer det mye som er bra for Nato.

– Nato-samarbeidet styrkes, USA øker sitt militære nærvær i Europa, så på det sikkerhetspolitiske området styrkes det transatlantiske samarbeidet, mens det kanskje svekkes på en del andre områder, sier Stoltenberg.

DA DET IKKE GIKK BRA: Det er klart at Jens Stoltenberg håper det ikke kommer en gjentagelse av det som skjedde under G7-møtet i Canada. Foto: Jesco Denzel/Bundesregierung /dpa / NTB scanpix

Vil ikke gjenta G7-fadese

Trump har møtt mange av lederne som skal delta på toppmøtet før. Noen av dem har han møtt mange ganger.

Flere av lederne i Nato-landene snakket sist med Trump under det spektakulært mislykkede G7-møtet i Canada.

Da trakk Trump den amerikanske støtten til felleserklæringen som nøysommelig hadde blitt utarbeidet.

Jens Stoltenberg er meget klar over hva som skjedde i Quebec.

– Jeg vil ikke spekulere for mye i hva som skjer dersom vi ikke lykkes. Jeg er opptatt av at dette Nato-møtet lykkes. At vi ikke opplever det som skjedde i Canada, sier Stoltenberg, før han legger til:

– Jeg håper at det skal være mulig for alle, også amerikanerne, å se at vi nå beveger oss i riktig retning.

FLERE MØTER: Etter at Trump møtte Stoltenberg sist, poengterte Det hvite hus at under nordmannens ledelse så har Nato-medlemmene i Europa, og Canada, hatt den største økningen i sine forsvarsbudsjetter på 25 år. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

Putin i skyggene

Bare fire dager etter Nato-toppmøtet, reiser den amerikanske presidenten til Finland for å snakke med Vladimir Putin.

Det har gjort flere bekymret.

Tidligere utenriksminister Knut Vollebæk møter jevnlig i forsamlingen Aspen Ministers Forum. Der snakker han med 20 tidligere utenriksministere.

Under den siste samlingen i Paris diskuterte de blant annet det kommende møtet mellom Trump og Putin.

– Slike møter mellom lederne for USA og Russland er vanligvis veldig positive. Det som er mer utrygt i dag er hva Trump vil si i et slikt møte. Hvilke beslutninger han kan komme til å ta, sier Vollebæk.

Vollebæk sier det blir oppfattet som bra at Nato-møtet skjer før møtet med Putin, det synes Stoltenberg også.

– Jeg er trygg på at i møtet mellom de to så vill han snakke om mye som er viktig for Nato, og vi får anledning til å drøfte det med president Trump før han møter den russiske presidenten, sier Stoltenberg.