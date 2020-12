Jens Stoltenberg: – Et viktig første skritt på veien til fred i Afghanistan

Det skjer nesten tre måneder etter at utsendinger fra regjeringen og opprørsbevegelsen satte seg ved forhandlingsbordet i Doha i Qatar for første gang.

– Dette er et viktig første steg på vei til en fredsavtale mellom Taliban og Afghanistans regjering, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til NRK.

– Et gjennombrudd i forhandlingene

Her er Talibans delegasjon på plass i Doha i Qatar i februar i år. Foto: Hussein Sayed / Hussein Sayed

– Dette er første gang det undertegnes en avtale mellom partene. Det er et første skritt i retning av fred. De er nå enige om å sette seg ned for å finne en fredsløsning, sier Stoltenberg til NRK.

Stoltenberg tvitret i dag om det han kaller et gjennombrudd i forhandlingene som foregår i Doha i Qatar. Stoltenberg mener også at afghanerne nå fortjener fred i landet sitt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det er langt igjen

Først må de imidlertid bli enige om en agenda for forhandlinger om saker som kan avgjøre Afghanistans framtid.

– Det er langt igjen til fred. Nå er det viktig at det blir inngått en våpenhvileavtale sånn at det kan bli slutt på kampene. For det er fortsatt mye vold og brutalitet i Afghanistan, sier Stoltenberg på telefon fra Brussel.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg håper dagens avtale mellom Taliban og Afghanistans regjering kan føre til at det blir fred i Afghanistan. Foto: EVN

Talibans politiske talsperson Mohammed Naeem og et medlem av regjeringens forhandlingsteam kunngjorde gjennombruddet i likelydende uttalelser onsdag.

– Største mulighet for fred på en generasjon

Det er fortsatt rundt 60 norske soldater i Afghanistan som tilhører Resolute Support Mission (RSM). I tillegg finnes det et norsk kirurgisk team ved det militære sykehuset i Kabul.

Stoltenberg sier at denne muligheten for fred er den største muligheten det afghanske folket har hatt på en hel generasjon.

– Det har vært krig i Afghanistan i veldig lang tid. Det har vært kamphandlinger i landet siden terrorangrepet mot USA i 2001 og etter at USA gikk inn kort tid etterpå for å bekjempe internasjonal terror. Vi må hindre at Taliban igjen overtar kontrollen og vi må også unngå at IS får et fotfeste i Afghanistan. En avtale mellom partene er den eneste veien til fred, sier Stoltenberg.

USAs utenriksminister Mike Pompeo (til venstre) møtte mulla Abdul Ghani Baradar og medlemmer av Talibans forhandlingsteam i Doha 21. november. Foto: PATRICK SEMANSKY / AFP

Volden i Afghanistan har økt

Nato har rundt 11.000 soldater i Afghanistan, hvor alliansen har ledet den internasjonale sikkerhetsinnsatsen siden 2003. President Donald Trump har truet med å trekke mange soldater ut før nyttår. En endelig beslutning om framtida er først venter etter at Joe Biden har inntatt Det hvite hus.

Siden samtalene startet i Qatar, har volden i Afghanistan økt betraktelig. Taliban har gått til angrep på afghanske regjeringsstyrker, men har holdt løftet til USA om ikke å angripe utenlandske styrker.

Afghanistans luftforsvar har med støtte fra amerikanske krigsfly gått til voldsomme gjengjeldelsesangrep.

Det er ikke mer enn knappe to uker siden det ble gjennomført 20 granatangrep samtidig i hovedstaden Kabul.

Eksplosjonene skjedde samme dag som USAs utenriksminister Mike Pompeo møtte representanter fra Taliban og afghanske myndigheter i Qatar.

LES OGSÅ: Granatangrep i Kabul: Presidentpalasset og forsvarsdepartementet rammet

Taliban håper Donald Trump vinner presidentvalget