Like etter klokka 21 møttes Stoltenberg og Trump for første gang i Det ovale kontor i Det hvite hus. Stoltenberg har med nyheter til Trump om at Nato land i Europa vil bidra mer til alliansen. Trump har de siste ukene gjentatte ganger sagt at han ikke vil svikte Nato, men også at han ønsker at andre medlemsland skal bidra mer økonomisk.

– Trump og amerikanerne har sett at våre medlemsland allerede har tatt denne oppfordringen, sier Stoltenberg til NRK.

Han er ikke bekymret for Trumps manglende utenrikspolitiske erfaring.

– Han er presidenten som amerikanerne valgte. I Nato er vi 28 demokratier og vi samarbeider selv om politisk valgte ledere ikke er enigre om alt.

Tidligere i kveld møtte Stoltenberg forsvarsminister James Mattis også i Det hvite hus. Mattis gav i går for første gang detaljer om rakettangrepet i Syria. Han sa at Trump-administrasjonen følger nøye med på om Syria bruker kjemiske våpen igjen, men at de ikke har planer om flere angrep mot Assads regime nå.