– Denne uka har vært absolutt preget av at Thorvald er borte, at han er død. Det var en veldig spesiell uke fordi det var et viktig toppmøte i NATO som jeg visste at Thorvald ville at jeg skulle gjennomføre.

Og så rakk jeg hjem til ham etter møtet torsdag kveld og fikk snakket med ham og tatt farvel. Og så døde han morgenen etterpå.

– Hvordan var det å gjennomføre det toppmøtet og få det i havn samtidig som du visste at han lå for døden?

Thorvald og datteren Camilla Stoltenberg hadde et svært tett forhold. Her fra lanseringen av Lars Lillo-Stenbergs bok om Nini Stoltenberg 20. april. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det var en ekstra belastning, men det som gjorde det mulig å håndtere det NATO-møtet samtidig som Thorvald var syk, det var først og fremst at jeg visste at søsteren min Camilla og resten av familien var hjemme i Oslo rundt Thorvald, Anja og barnebarna var der.

– Men jeg opplevde at han ventet på meg og holdt ut til jeg kom hjem. Så hadde vi vår siste veldig fine samtale den kvelden.

De siste timene

– Hva var det siste du sa?

– Det var godt natt, fordi jeg var der til han la seg, da han lå i senga og skulle sove. Jeg kysset ham på pannen og sa god natt, og så dro jeg hjem. Så kom jeg tilbake morgenen etterpå, og han døde da med hele familien rundt seg.

– Han døde jo i stua i Mogens Thorsens gate, der han hadde bodd i veldig mange år, med verandadørene oppe og han så ut over Oslofjorden og ut mot verdenog med familien rundt seg. Han døde med dørene oppe og med utsikt over Oslofjorden og den store verden. Hvis man først skal dø, tror jeg ikke det er noen bedre måte å dø på enn den måten Thorvald døde på.

Thorvald Stoltenberg og kjæreste Anja Breien under lanseringen av Lars Lillo-Stenbergs bok om Nini Stoltenberg, 20. april Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ville dø hjemme

– Han sa jo at han ville dø hjemme. Han var ordentlig syk i en veldig kort periode, hadde ikke smerter og var helt klar. Han var veldig glad for at alle var rundt ham, alle han var glad i, og at han fikk være der hjemme og se ut over den fantastiske utsikten fra leiligheten og ut i den store verden.

– Når var det du ble klar over at han var så syk?

– Det skjønte jeg de siste par-tre ukene. Det var et kortvarig sykeleie. Han var 87 år gammel. Han hadde hatt en kreftsvulst som var operert for en del år siden, det var vellykket. Men så kom det tilbake nå i vår, og da gikk det raskt.

- Han var veldig god til å lese mennesker Du trenger javascript for å se video.

Barndom full av kjærlighet

– Hvordan var barndommen med Thorvald?

– Jeg hadde en fantastisk barndom, ikke minst takket være Thorvald. Han mente at man ikke kunne gi barna for mye kjærlighet, for mye oppmerksomhet og for mye selvtillit. Han mente at det var så mye vrient og vanskelig der ute i verden, så hjemme skulle det være hemningsløst med kjærlighet og varme.

– Han var en god forteller, fortalte eventyr og skrøner. Det gled over i virkeligheten. Jeg visste ikke om Israels statsminister var en virkelig person eller en eventyrperson.

– Hvordan var det å være barn med en far som reiste så mye.

– Han var så til stede når han var hjemme, jeg opplevde ikke at han var mye borte.

– Senere i livet passet han på oss. Ringte for å passe på at vi hadde sykkelhjelm på, at brannvarslene var koblet til.

– Han tok oss i å jukse noen ganger når det gjaldt det med brannvarslerne, sier Jens Stoltenberg.

GODT HUMØR: Sønn og far i forkant av Nobelmiddagen på Grand Hotel i 2000. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Rart å komme etter Thorvald

– Jeg reiser rundt i verden og treffer mennesker som har drukket kaffe med Thorvald, vært sammen med ham og fått klemmer av Thorvald, alt fra presidenter og statsledere til de som serverer kaffen.

– Jeg har aldri kunnet kopiere Thorvald. Jeg treffer stadig mennesker som husker ham. Treffer damer som serverte ham kaffe og som danset med ham i 1985. De sier «det er bra å danse med deg, men det var enda bedre å danse med Thorvald».

– Hvordan blir den første sommeren etter Thorvald?

Det blir rart, men det er så mange mennesker som kommer med trøstende ord.

LES: Thorvald Stoltenberg er død

Lang politisk karriere

ENGASJERT RUSS: Thorvald Stoltenberg tas i ed som russepresident av sin forgjenger Knut Dybwad i 1950. Til venstre står russeprinsessen fra året før, Mona Ring Nielsen. Foto: NTB / NTB scanpix

Stoltenberg var i en årrekke en viktig norsk diplomat og en profilert politiker for Arbeiderpartiet.

Han var forsvarsminister fra 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering, før han ble utenriksminister under Gro Harlem Brundtland i periodene 1987 til 1989 og 1990 til 1993.

Deretter var han FNs fredsmegler i det tidligere Jugoslavia mellom 1993 og 1995, et tidspunkt der Balkan-krigen sto på for fullt.

I 1990 fungerte han som FNs høykommissær for flyktninger. Fra 1999 til 2008 var han president i Norges Røde Kors.