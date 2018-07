Jens Stoltenberg forventer «robuste diskusjoner» på Nato-toppmøtet i Brussel

Onsdag og torsdag møtes medlemmene i Nato-alliansen til et toppmøte i det nye hovedkvarteret i Brussel.

Stats- og regjeringssjefer fra samtlige av de 29 medlemslandene deltar, og møtet ledes av generalsekretær Jens Stoltenberg.

Fra Norge kommer statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Toprosentmålet

Under en pressekonferanse i forkant av møtet, sa Stoltenberg at han forventer «robuste diskusjoner» om blant annet pengebruk. Han erkjenner at det er uenigheter innad i alliansen som må diskuteres.

– Jeg er sikker på at vi vil bli enige. Vi står sammen, sier Stoltenberg.

Det er ventet at USAs president Donald Trump vil benytte møtet til å legge press på sine europeiske allierte til å bidra med mer penger i Nato-samarbeidet.

Før han landet i Brussel, tvitret USAs president om det kommende toppmøtet og kritiserte de andre allierte.

– Gjør meg klar til å dra til Europa og Nato-møte. USA bruker mange ganger mer enn noe annet land for å beskytte dem. Ikke rettferdig overfor amerikanske skattebetalere, skriver Trump på Twitter.

Litt senere la han til:

– Nato-land må betale mer. USA må betale mindre. Veldig urettferdig.

I juni mottok statsminister Erna Solberg et brev fra USAs president der han påpeker at Norge er det eneste landet med grense til Russland som ikke har noen troverdig plan for å bruke minst to prosent av BNP på forsvar.

Flere medlemsland har mottatt lignende brev fra den amerikanske presidenten. Natos hemmelige oversikt viser at under halvparten av de allierte ligger an til å nå målet om å bruke to prosent på forsvar.

Trakk signatur

I forbindelse med G7-møtet i Canada i juni, trakk USA tilbake en signatur på en slutterklæring. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere sagt til NRK at det kommende møtet kan bli uforutsigbart.

– Det er litt engstelse for det med uforutsigbarhet foran toppmøtet og ja, den engstelsen er knyttet til USAs president, sier han til NRK.

Natos medlemsland har ifølge NTB allerede kommet til enighet om teksten i slutterklæringen som skal vedtas på alliansens toppmøte i Brussel. Det får NTB bekreftet fra velinformerte kilder i Nato.

TRAKK SIGNATUR: Under G7-toppmøtet i juni trakk USAs president Donald Trump signaturen sin fra en slutterklæring. Foto: Jesco Denzel/Bundesregierung /dpa / NTB scanpix

En prinsippenighet kom på plass natt til lørdag. Ifølge NTB skal John Bolton, sikkerhetsrådgiveren til USAs president Donald Trump, personlig ha lest igjennom teksten og godkjent den.

Det betyr at et stort usikkerhetsmoment kan være ryddet av veien før toppmøtet, som går av stabelen.

Flere NATO-partnere, som EU, Sverige, Finland, Ukraina og Georgia, deltar på deler av møtet som avsluttes torsdag.