Jens Stoltenberg fikk presidentens frihetsmedalje

Toppmøtet i Washington ble innledet med en tale av Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, og en tale av USAs president Joe Biden.

Da Bidens tale nærmet seg slutten ble Stoltenberg kalt opp igjen på scenen, og tildelt presidentens frihetsmedalje.

Jens Stoltenberg får Presidentens frihetsmedalje

I begrunnelsen heter det at Stoltenberg er en visjonær statsmann og utholdende forsvarer av demokratiet. Og at han har ledet Nato-alliansen gjennom det vanskeligste tiåret for europeisk sikkerhet siden andre verdenskrig.

Jens Stoltenberg har sittet som Nato-sjef siden 1. oktober 2014. Hans periode gikk ut høsten 2018, men er siden blitt forlenget fire ganger. I juni i år ble det klart at det er Mark Rutte som overtar jobben.

– Unnskyld til kona di

Biden sa i overrekkelsen unnskyld Jens Stoltenbergs kone.

– Jeg ba deg personlig om å utvide tjenesten. Tilgi meg, sa Biden og høstet latter fra salen.

– Du satt dine egne planer på vent, fortsatte Biden. I begrunnelsen for utdelingen utdypes dette.

«Da Vladimir Putin angrep folket i Ukraina var han sikker på at Nato ville knuses, det beviste generalsekretær Stoltenberg at var feil. Med hans styrke har Nato blitt sterkere og mer forent enn noensinne. Og amerikanere vil i fremtiden få nytte av den tryggere verdenen vi skapte.»

– Kan ikke la Russland vinne

I sin tale til forsamlingen la Jens Stoltenberg selv vekt på hvilken rolle også Nato skal ha i framtida.

Han sa at alliansen må vise like mye mot i framtida som den har gjort i fortida.

– Utfallet av Ukraina-krigen vil være avgjørende for global sikkerhet i flere tiår, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Natos støtte til Ukraina medfører både kostnader og risikoer, sa Stoltenberg i åpningstalen på Nato-toppmøtet i Washington tirsdag.

– Det finnes ingen risikofrie alternativer i krig, sa Natos generalsekretær til forsamlingen.

Han sa at en russisk seier i krigen mot Ukraina vil kunne styrke Iran, Nord-Korea og Kina, og at disse landene ikke ønsker å se at Nato lykkes.

Nye luftforsvarssystemer til Ukraina

USAs president Joe Biden la i sin åpningstale også vekt på at Ukraina skal seire, ikke Russland.

I en felles uttalelse kunngjør også USA, Nederland, Romania, Italia, Tyskland og Ukraina at de vil levere ytterligere fem luftforsvarssystemer. USA har gitt militærhjelp til en verdi av mer enn 50 milliarder dollar siden 2022, skriver Reuters.