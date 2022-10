Generalsekretær Jens Stoltenberg får utlevert hjelm med øreklokker og en oppblåsbar vest, i likhet med resten av passasjerene.

Vi skal flys ut fra den militære delen av flyplassen i Napoli til en hemmelig destinasjon et sted i Middelhavet, der hangarskipet George H.W. Bush befinner seg.

Transportflyet C-2 Greyhound, der passasjerene sitter bak-fram, har to små glugger ved de bakerste seteradene, men for de fleste om bord er det nokså vrient å orientere seg. Det er varmt, og hjelmen er trang.

Det er en slags lettelse da mannskapet etter en times tid ber oss holde hardt i sikkerhetsselen før landing.

PÅ VEI: Jens Stoltenberg i transportflyet som skal ta ham til hangarskipet H.W. George Bush.

Lett risting, så et kraftig rykk når kroken under flyet griper tak i en wire spent over dekk på det enorme hangarskipet, der mer enn 3000 mennesker har sin daglige jobb. Vi er framme.

Beskjed til Putin

Vel om bord får vi en høylytt og fartsfylt demonstrasjon av hvordan F-18-kampfly tar av og lander på skipet.

Vi er her av to hovedårsaker: Det amerikanske skipet George H.W. Bush, som nå er under Nato-kommando, er blant de viktigste elementene i den store øvelsen Neptune Strike, der amerikanske og allierte styrker fra en lang rekke medlemsland trener på sømløst samarbeid.

Det er demonstrasjonen av dette samarbeidet som skal sende en klar melding til mulige fiender, fastslår Stoltenberg når han taler til mannskapet.

Mer presist ligger det en beskjed til Vladimir Putin her.

– Vi må forhindre at krigen i Ukraina blir en full krig mellom Nato og Russland, sier Stoltenberg til NRK.

Han slår fast at man må unngå at Russland på noe som helst tidspunkt tror at det er mulig å angripe et Nato-land.

– Så lenge vi har troverdig avskrekking, blir ikke noe Nato-land angrepet. Vårt militære nærvær, blant annet med denne typen hangarskip-grupper under Nato-kommando, sender den beskjeden til Russland, sier han.

– Ikke for å provosere fram en konflikt, men for å forhindre den.

OVERBLIKK: F-18-flyet gjøres klar til avgang. Foto: Simen Ekern

Falske beskyldninger

Øvelsen handler om å unngå eskalering, slik Nato-ledelsen ser det.

Men det pågår en krig allerede, naturligvis, der Russlands beskyldninger om at Ukraina har planer om å ta i bruk bomber med radioaktivt materiale, såkalte «skitne bomber», er den siste i en lang rekke akutte bekymringer.

– Det er helt falske og helt feilaktige påstander. Det som er bekymringsfullt, er at Russland har for vane å beskylde andre for å gjøre det de har tenkt å gjøre selv.

Stoltenberg tenker blant annet på bruken av kjemiske våpen i Syria, og på hvordan Russland før krigen beskyldte Ukraina for å planlegge å bruke militærmakt for å oppnå politiske mål, forklarer han.

– Så vi følger veldig nøye med på hva Russland gjør nå. Det er formidlet veldig tydelig til dem at de ikke kan bruke falske påstander som unnskyldning for en ytterligere opptrapping i Ukraina, sier generalsekretæren.

SMALLTALK: Jens Stoltenberg spør Daniel "Dude Bigalow" Curry om det er vanskelig å lande et jagerfly på et hangarskip. (Curry kan bekrefte at det er vanskelig). Foto: Simen Ekern

Et annet Russland

For en generalsekretær som begynte Nato-jobben med et håp om at fruktbare samtaler med Russland er mulig, ikke minst basert på mange års norske erfaringer med at det går an å inngå avtaler med Russland som blir overholdt, har de siste årenes virkelighet gang på gang sådd tvil ved det håpet.

– Det er et annet Russland vi opplever i dag enn det vi håpet å kunne samarbeide med etter den kalde krigen. Det må vi forholde oss til, dessverre, sier Stoltenberg.

Nå er det militær støtte til Ukraina og avskrekking som gjelder.

– Vi må jo håpe og tro at også denne krigen på et tidspunkt ender ved et forhandlingsbord. Men sannsynligheten for å få til en forhandlingsløsning som sikrer at Ukraina fortsetter som en selvstendig demokratisk stat i Europa, øker jo sterkere de står på slagmarken. Derfor er militær støtte så viktig.

OM BORD PÅ BUSH: Jens Stoltenberg taler til mannskapet. Foto: Simen Ekern

– Det fyller all min tid

Jens Stoltenbergs jobb som generalsekretær har vært preget av en lang rekke dramatiske hendelser som har avløst hverandre.

Enkelte av dem, som pandemien, ga tid til refleksjon, planlegging, og lange turer med lydbok på øret i korona-nedstengte Brussel, som Stoltenberg fortalte til NRK i fjor.

Etter februar framstår det hverdagslivet som fjern fortid.

– Altså, min hverdag har endret seg fordi det har brutt ut en krig i Europa. Det tar mye tid og krefter i Nato for å sikre at vi gjør det vi kan for å støtte Ukraina, men også forhindre at krigen sprer seg, sier generalsekretæren.

– Men det jeg opplever er bagateller mot det denne krigen faktisk handler om: Mennesker som lever i frykt, mennesker på flukt, og mennesker som blir drept og skadd veldig nær oss.

TILSTEDEVÆRELSE: Vi er ikke her for å provosere fram en konflikt, men for å forhindre den, sier Jens Stoltenberg til NRK. Foto: Antonia Cimini

Da Stoltenbergs forlengelse ble et faktum, var det en nokså følelsesladet mann som kunngjorde at han ikke følte han hadde noe annet valg enn å fortsette som Natos generalsekretær.

Ettersom det ikke egentlig var noe valg, angrer han heller ikke på avgjørelsen nå som det står igjen ett år – slik det ser ut nå, i alle fall.

– Du har et år igjen nå. Gleder du deg til å slappe av med en øl på hytta, eller blir det uvirkelig å ikke skulle forholde seg til krig og fred på daglig basis?

– Jeg tenker på den jobben jeg har å gjøre her. Det fyller all min tid, tar alle mine krefter og all min konsentrasjon. Derfor tenker jeg praktisk talt ingen ting på hva jeg skal gjøre etterpå, og det tror jeg bare er en fordel.