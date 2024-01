Yosef (10) sier først at han ikke frykter de israelske soldatene.

– Vi er ikke redde for dem, vi er vant til dem.

Det sier også tvillingene Ahmet og Yasmin på 8 år. De ler sjenert.

Dette er måten palestinere reagerer på når vi spør om de er redde for de israelske styrkene som jevnlig utfører operasjoner i Jenin.

Litt senere sprekker fasaden.

Ukjent med psykolog

I den palestinske byen på den okkuperte Vestbredden treffer NRK den norske barnepsykologen Katrin Glatz Brubakk.

Hun er her på oppdrag for Leger Uten Grenser. Jobben hennes er å hjelpe lokale kolleger slik at de kan snakke godt med barna i Jenin. Men hun møter et problem:

– Mange vet ikke engang hva en psykolog er, sier Brubakk.

VIL IKKE SNAKKE: Barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk er i Jenin for Leger Uten Grenser. Men mange her vil ikke snakke med psykologer. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor, der rundt 1140 mennesker ble drept, har den israelske hæren (IDF) gjentatte ganger gått inn i flyktningleiren i Jenin for å lete etter militante palestinere.

Ifølge IDF har de møtt væpnet motstand, arrestert og drept terrorister og funnet militært utstyr, tunneler og våpen under disse raidene.

Soldater har tatt seg inn i private hjem midt på natten. Israelske styrker har også angrepet Jenin med droner og jagerfly.

FN har tidligere kritisert Israel for måten de gjennomfører operasjoner i blant annet Jenin på.

Ifølge FN ble rundt 360 palestinere drept og 4300 såret i israelske angrep på den okkuperte Vestbredden mellom 7. oktober i fjor og midten av januar i år. De fleste av dem – over 40 – i Jenin.

I samme periode er fem israelere blitt drept i palestinske angrep på Vestbredden, rundt 40 er såret, viser FNs tall.

Usikkerhet

Det som først og fremst preger folk i Jenin er stor usikkerhet, forteller Katrin Glatz Brubakk.

– Alle vet at disse jevnlige raidene kommer, men ingen vet når eller hvor. Folk går og forbereder seg uten å vite hva de forbereder seg på.

Mange har opplevd at soldater sparker inn døra midt på natta og bruker hjemmet deres som forhørsrom, ifølge barnepsykologen.

BEKYMRING: Ahmet, Yasmin og Yosef ler litt når de sier at de ikke er redde for de israelske soldatene. Men etter hvert forteller de at de er engstelige for at soldatene skal komme inn i huset deres. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Dagen etter et raid kan barn som er på vei til skolen se at gater er harvet opp og ødelagt. Det flyter kloakk fordi rørene er ødelagt, forteller Brubakk.

– Noen barn har også funnet kroppsdeler etter nattlige raid på steder de pleier å leke. Det er vanskelig å ha en vanlig barndom her når alle er så utrygge hele tiden.

Leger Uten Grenser vil hjelpe barna med å bearbeide traumer og styrke den psykologiske motstandskraften deres.

Målet er at de skal kunne leve bedre med situasjonen de og familiene deres er i, forklarer Brubakk.

ØDELEGGELSE: En jente leker i restene av et ødelagt hus. Ingen vet når de neste angrepene kommer. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Motvilje og skam

Men i arabiske samfunn er åpenhet om psykisk helse og det å oppsøke en psykolog ofte forbundet med motvilje og skam.

Å dele sine innerste tanker med en fremmed for å få hjelp, er et ukjent fenomen for mange.

– Folk føler det er tabu, altså uakseptabelt, å snakke med en psykolog. Folk tror at de blir sett på som gale om de oppsøker slik hjelp, sier Salwa Abu Ghali.

NRK møter Ghali og hennes tre tantebarn i flyktningleiren i Jenin.

HÅP: Salwa Abu Ghali fra Jenin håper stigmaet og motviljen mot å snakke med psykologer vil gå over med tiden. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– I vårt samfunn er det veldig vanskelige å snakke om våre innerste tanker. Vi ønsker å fremstå som sterke, ikke svake, sier hun.

Denne holdningen merker barnepsykolog Brubakk godt.

– Man vil ikke innrømme at man sliter med noe her.

Får ikke sove

Når vi snakker mer med barna Yosef, Ahmet og Yasmin i Jenin, forteller de etter hvert at de ikke har det så lett likevel.

Yosef sover dårlig når han hører smell og bråk utenfor.

– Jeg greier ikke å konsentrere meg på skolen når jeg ikke får sove ordentlig, sier han.

SOLDATER: Israelske soldater i Jenin 13. desember 2023. Dagen før drepte soldatene fire mennesker i kampen mot militante palestinere. Foto: AFP

Ahmet sier han ikke tror israelske soldater vil gjøre ham noe fordi han er et lite barn. Men samtidig er han redd for at de skal ødelegge døren og komme inn i hjemmet hans.

Søsteren Yasmin er engstelig for at soldatene skal bryte seg inn i huset mens familien sover.

Det skjedde hos venninnen hennes, forteller hun, og nå tror Yasmin at soldatene kommer til å bryte seg inn i alle hjem.

STYRKE OG FRYKT: Folk i Jenin vil vise at de er sterke, selv om mange innerst inne er redde. Det gjelder også barna Ahmet, Yasmin og Yosef. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Katrin Glatz Brubakk i Leger Uten Grenser er bekymret over det barn på den okkuperte Vestbredden forteller henne.

– Når de lever under så utrygge forhold bruker de kreftene sine på å være på vakt og passe på at de har fluktruter. Energien barna skulle brukt på å utvikle seg til å kunne lære, huske og regulere impulser, blir svekket. Dette er skader som vil følge dem resten av livet, sier hun.

Håper på endring

Salwa Abu Ghali håper at det er endring på vei, og at oppvoksende generasjoner får et annet syn på psykisk helse.

– Folk i Jenin vil heller bli krigere enn å være pasienter hos en psykolog. Men med tiden håper jeg flere innser at det hjelper dem å snakke med noen om traumene sine, sier hun.

– Alle her burde ha en psykolog.

