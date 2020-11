– Problemet er ikke først og fremst penger og hjelpeforsyninger. Problemer er at det er nesten umulig å få de tillatelser som gjør at vi kan nå de som trenger hjelp i form av mat og medisinsk behandling.

Det sier legen Yaser Sharaf, som jobber for Den norske avdelingen av Leger uten grenser, i havnebyen Hudaydah nordvest i Jemen.



– Vi må søke om tillatelse bare vi skal bevege oss utenfor sykehusene, sier han.

Yaser Sharaf foran sykehuset i Ad Dahi i Hudaydah-provinsen i Jemen. Foto: Leger uten grenser

Mener internasjonalt press er nødvendig

Jemen er beskrevet som et av verdens verste land å bo i. Meldingene om sult, barnedødelighet og kaos har vært mange de siste årene. Nå har innbyggerne i landet fått en koronapandemi på toppen av det hele. Mange millioner mennesker trenger hjelp.

Hvorfor selger Europa våpen til Saudi-Arabia? Årevis med krigføring har ført til humanitær katastrofe i Jemen. Fransk dokumentar. Du trenger javascript for å se video. Hvorfor selger Europa våpen til Saudi-Arabia? Årevis med krigføring har ført til humanitær katastrofe i Jemen. Fransk dokumentar.

– Et stort problem med mye av den humanitære hjelpen i Jemen i dag er at den verken kommer raskt nok frem eller er effektiv nok. Hjelpeprogrammene styres ofte fra steder utenfor Jemen. FN-personell eller ansatte fra andre store organisasjoner er sjelden på stedet. Det gjør det nesten umulig å gi en type støtte som svarer på folks behov, sier Sharaf.

En soldat fra Houhti-militsen holder vakt under feiringen av profeten Muhammeds fødselsdag 29. oktober 2020. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Yaser Sharaf og Leger uten grenser mener derfor at det internasjonale samfunnet må øke presset på myndighetene i Jemen. Det gjelder både Houthi-bevegelsen som styrer i nord, og overgangsrådet basert i Aden, og tidligere president Abdrabbuh Mansur Hadi's støttespiller som kontrollerer den sørlige og østlige delen av landet.

Selv om disse gruppene fortsetter å slåss seg imellom, mener hjelpeorganisasjonene at det bør kunne være mulig å få til avtaler som gjør at de kan bevege seg rundt og over frontlinjene.

Samtidig er det et stort problem at en stor del av det personellet FN har hatt i Jemen for å organisere hjelpearbeidet til de 28 millioner innbyggerne i landet, er trukket ut. Dette skyldes koronaepidemien kombinert med borgerkrigen.

60 år gamle Ghanem Qaid Nasser fra Al-Sayani området i Jemen er en av de koronasmittede i Jemen som har fått behandling av Leger uten grenser. Foto: Majd Aljunaid / MSF/Majd Aljunaid

Leger uten grenser i Norge mener at norske myndigheter må bruke den innflytelsen de har for å gjøre det lettere for hjelpearbeidere i Jemen å bevege seg rundt i landet. Det er i dag like viktig som å opprettholde hjelpen i form av penger, mat og medisiner skriver organisasjonen i en e-post til NRK.

Velkommen til helvete

24 av 29 millioner trenger nødhjelp

Jemen har vært i en mer eller mindre permanent krigstilstand i mange år.

Ifølge Verdens matvareprogram, WFP, er Jemen ett av fire områder i verden med størst usikkerhet om det er nok mat til befolkningen. WFP er i 2020 tildelt Nobels fredspris for sitt humanitære arbeid mot sult.

– Kampen mot sult er også fredsarbeid

I 2019 definerte FN Jemen som det landet i verden der det er størst behov for hjelp i form av mat. I en rapport skrev FN at 24 av de nesten 29 millioner innbyggerne i landet i perioder er avhengig av nødhjelp.

Vanskelig å få oversikt over koronaepidemien

Mer enn 2500 personer, de aller fleste lokalt ansatte, jobber for Leger uten grenser i Jemen. Arbeidet har den siste tiden vært særlig konsentrert om å håndtere covid-19-viruset..

Også Røde Kors har intensivert kampen mot korona inne i Jemen, og blant annet opprettet et feltsykehus for å ta seg av dem som er smittet.