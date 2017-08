Jeff Sessions: – Antallet lekkasjer har eksplodert

Kort tid etter at president Donald Trump omtalte sin egen justisminister som «svak», gikk Jeff Sessions fredag hardt ut mot alle lekkasjene av hemmelighetsstemplet materiale.

– Jeg er enig med presidenten, og fordømmer lekkasjene som undergraver myndighetenes evne til å beskytte folket, sier Sessions, og viste blant annet til at Washington Post på torsdag publiserte samtaler mellom Trump og andre statsledere.

– Myndighetene kan ikke jobbe effektivt, når statsledere ikke kan snakke fortrolig med hverandre, sier Sessions.

– Må ta slutt

Han omtaler veksten av lekkasjer som «dramatisk», og sier antallet pågående etterforskninger har blitt tredoblet etter at Trump tok over makta. Fire personer er så langt siktet.

– Antallet lekkasjer har eksplodert, sier Sessions, og fortsetter:

– Denne kulturen må ta slutt. Vi vil ikke tillate at anonyme kilder selger landet vårt. De som lekker vil bli holdt ansvarlige. Når det har kommet så langt som en etterforskning, er det for sent. Skaden er allerede gjort, sier Sessions.

Dan Coats, USAs nasjonale etterretningssjef, fortsatte seansen i Washington D.C. på samme linje.

– Vi er svært bekymret over lekkasjene, både til pressen og til fremmede opponenter. Dette er en stor trussel mot den nasjonale sikkerheten. Alle som deltar i dette er forrædere mot det amerikanske folket, sier Coats.