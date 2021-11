– Thorp i Althorp kommer av skandinaviske torp, forteller jarlen av Spencer engasjert. Torp betyr bosetting. Han er overbevist om at det i vikingtiden var en landsby der godset hans står i dag. Den skal han finne.

Han har engasjert den norske bioarkeologen Cat Jarman til å stå for utgravingene. Skjønt norsk og norsk; Jarman har bodd lenger i England enn i Norge nå, og har etablert seg som TV-arkeolog i Storbritannia.

Jarman har vært med i en rekke dokumentarer om arkeologiske funn, og på nyåret dukker hun opp som programleder for en arkeologiserie på BBC.

– Er hun arkeologiens David Attenborogh, spør vi.

– Ja, det mener jeg hun er. Hun kan i hvert fall bli det innen hun blir 95 år, svarer Charles Spencer flirende.

Dianas bror

Et annet sted på eiendommen ligger prinsesse Diana gravlagt. Charles er hennes lillebror. Han vil ikke snakke om henne, men det er ingen tvil om at hun ikke er glemt.

Et fotografi av søsteren Diana pryder Charles Spencers kontor, der han og Cat Jarman planlegger sine neste prosjekter. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK Althorp gods i Northamptonshire har vært i Spencer-familien i 500 år. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK I trappa på Althorp henger familieportretter, blant dem ett av Charles Spencers søster Diana. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK Althorp gods har alt man forbinder med det engelske aristokratiet. Det er portretter, skulpturer, tjenerskap og bibliotek. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK Charles Spencer er den 9. jarlen av Spencer. Han tar imot NRK i kjøkkendøra.

Det er bilder og portretter av henne flere steder i det enorme huset. Også på kontoret, der han og Cat legger planene for de mange prosjektene de samarbeider om.

Resultatet av deres første samarbeid ble vist som en dokumentar på Channel 4 i Storbritannia denne uka. «Ancient secrets of Althorp» skal også vises på NRK etter hvert.

Vi kan avsløre at de ikke fant vikingtidslandsbyen på utgravingene dokumentaren fulgte i sommer. Men de fant noe annet.

Nært samarbeid

Samarbeidet ga mersmak. Nå fortsetter de to med nye utgravinger og nye TV-serier.

Cat Jarman og Charles Spencer Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Først skal de finne en romersk villa de vet hvor er. Den ligger under marka de står bøyd over. Der de finner potteskår og andre romerske rester som kommer til overflaten når bonden pløyer jorda.

Her skal de begynne å grave om noen få dager. De leker også med tanken på å lage en serie om koblingen mellom kongefamiliene i Europa i vikingtid og middelalder. Charles Spencer er selv historiker og forfatter av flere bøker om historiske engelske konger.

Og så var det den landsbyen fra vikingtiden da. Den de ikke fant der Cat Jarman først trodde den skulle ligge. De har ikke tenkt å gi seg.

– Hun klarer nok å lukte seg frem til den som en trøffelhund, sier jarlen av Spencer og ser lurt på samarbeidspartneren. Han beskriver hvor grundig hun er i arbeidet sitt. At hun stopper opp og sjekker ut hver minste ting. Selv nøyer han seg med å se det store bildet.

– Det er godt å ha noen med hennes disiplin.

Elvekonger

Cat Jarmans britiske arkeologeventyr begynte da hun arbeidet på en gammel utgraving i Repton ved Derby midt i England. Stuet ned i en tupperwareboks lå en liten unnselig perle. Den hadde ikke vekket arkeologenes interesse da den ble funnet i 1982.

Perlen ble funnet i en vikinggrav i Repton det samme året som arkeolog Cat Jarman ble født. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK Her ved St Wyston's kirke i Repton i Derbyshire ble perlen funnet i det som viste seg å være en vikinggrav. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK Perlens reise er blitt til boka "Elvekonger" på norsk og "River Kings" på engelsk. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Men Jarman, som selv er født det året perlen ble funnet, ble interessert. Ved hjelp av nye vitenskapelige metoder kunne hun følge perlens reise. Hun fant ut at den sannsynligvis kom med vikinger fra India, på et mye tidligere tidspunkt enn man tidligere har beregnet at vikingenes reiser østover startet.

Perlens reise og vikinggraven den ble funnet i danner grunnlaget for boka «Elvekonger», som har gjort Cat Jarman til en suksess på britisk boklister.

Detektivarbeid

Hun ser å seg selv som en som etterforsker «cold cases», gamle uoppklarte drapssaker.

– Ja, det er veldig sånn rettsmedisinsk arbeid. Bare det at det er veldig gammel krim. Det er veldig spennende å bruke nye metoder for å oppklare gamle saker.

Arkeolog Cat Jarman i krypten på St. Wystan's kirke i Repton, Derbyshire. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Nye naturvitenskapelige metoder har gjort det mulig å karbondatere mer spesifikt. Jarman bruker blant annet isotopanalyser av tenner for å finne ut hvor menneskene vokste opp. Eldgamle benrester kan avsløre hva de spiste for godt over 1000 år siden.

Jarman kan blant annet slå fast at noen av vikingene i massegraven i Repton, der perlen ble funnet, kan ha kommet fra Innlandet og Nord-Norge.

– Vi har funnet ut at vikingtiden ikke begynner med et angrep på Lindisfarne i år 793. Den begynner kanskje mer i Østen og med disse handelsrutene spesielt.

Sier den norske arkeologen som har fått en slags stjernestatus i Storbritannia. Og som den niende jarlen av Spencer snakker om med stjerner i blikket. Han mener at om noen skal klare å finne vikinglandsbyen på godset hans, så må det være norske Cat Jarman.