Japansk presse: Planer om Nord-Korea-samtaler i Oslo i oktober

Ifølge japanske Asahi er det snakk om uformelle samtaler mellom tidligere amerikanske diplomater og nordkoreanske tjenestemenn.

Ifølge den japanske TV-kanalen er det aktuelt at personer høyt oppe i det nordkoreanske utenriksdepartementet deltar.

Møte i Oslo

I mai bekreftet pressesjef Lisa Laskaridis Sarmiento ved Sveriges FN-kontor i New York i en e-post til NRK at hun var kjent med at det pågikk et møte i Oslo mellom Nord-Korea og USA.

Dette er ikke blitt bekreftet av norske myndigheter.

– Fra Utenriksdepartementets side ønsker vi ikke å kommentere på eventuelle roller for Norge i freds- og forsoningsarbeid, sier pressevakt Ingrid Kvammen Ekker til NRK i dag.

Konflikt

Målet med det kommende møtet skal være å dempe konflikten mellom USA og Nord-Korea, der retorikken på toppnivå har vært dramatisk den siste tiden.

Forrige uke truet president Donald Trump med «total ødeleggelse» av regimet til det han kalte «rakettmannen som er på selvmordsoppdrag».

Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho kaller Trump en «mentalt forstyrra person full av stormannsgalskap» og sier det nå er «desto mer uunngåelig» å sende raketter mot USA.

– Samtaler om nedrustning

Forholdet er for betent til at det kan holdes offisielle møter. Det er grunnen til at det ikke er personer fra amerikanske myndigheter som stiller på de svært hemmelige møtene.

Ifølge Washington Post har Nord-Korea sendt myndighetspersoner mens amerikanerne har kommet med tidligere ansatte i statsapparatet eller uavhengige eksperter.

Washington Post skrev i august at partene har møttes flere ganger i år; blant annet i Berlin, Singapore og Beijing.

Avisen skriver også at et mulig spor er diskusjon om nedrustning i forbindelse med en eventuell fredsavtale mellom Nord- og Sør-Korea istedenfor den nåværende våpenhvilen som har vart siden 1953.

Paven foreslo Norge

Det er ikke første gang det snakkes om Nord-Korea-samtaler i Norge. Til og med paven har foreslått Norge som mekler i konflikten.