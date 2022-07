Japans tidligere statsminister Shinzo Abe skutt

Japanske myndigheter bekrefter at 67 år gamle Shinzo Abe ble skutt i 11:30-tida fredag i Nara-regionen vest i landet.

Statsminister Fumio Kishida fordømmer angrepet. Han sier at Abes tilstand er svært alvorlig.

Lokale medier melder at det ble hørt flere smell og at Abe kollapset.

Stedet der Shinzo Abe ble skutt under et politisk arrangement fredag formiddag. Foto: AP

Ifølge kringkasteren NHK, som siterer kilder i politiet, var Abe ved bevissthet og kunne respondere da han ble fraktet til sykehus.

– Han holdt tale og en mann kom bakfra, forteller en ung kvinne som var på stedet til kringkasteren NHK.

Shinzo Abe på valgkamparrangement kort tid før han ble skutt. Foto: AP

– Det første skuddet hørtes ut som en leke. Han falt ikke sammen, men så kom et høyt smell. Det andre skuddet var mer synlig, du kunne se gnisten og røyken. Etter det andre skuddet flokket folk seg rundt ham og begynte med hjertekompresjoner, forteller hun videre.

En mann, som trolig er Shinzo Abe, føres inn på sykehus i Kashihara i Nara-regionen. Foto: KYODO / Reuters

Mulig politisk attentat

Abe deltok i valgkamp i forkant av helgas valg til det øverste huset i nasjonalforsamlingen.

Det ble kjent kvelden før at han skulle holde en tale på partiets arrangement.

Abe falt om etter å ha blitt skudd. Eksstatsministeren skal ha fått hjertesvikt. Tilstanden hans er uklar. Foto: 130259+0900 / AP

Bilder som NHK sender, viser Abe på en scene da det høres et kraftig smell. Røyk blir synlig. En mann blir så lagt i bakken av sikkerhetspersonell.

Fakta om Shinzo Abe Ekspandér faktaboks Født 21. september 1954

Gift med Akie Abe fra 1987

Er Japans lengstsittende statsminister

Regjeringsperioder: 2006–2007, og 2012–2020. Gjenvalgt 2014 og 2017

Partileder for det liberaldemokratiske partiet LDP i samme periode

Avgangen i 2020 ble knyttet til et tilbakefall av ulcerøs kolitt, en sykdom som førte til hans avgang som statsminister også i 2007

Hans far var Shintaro Abe, tidligere toppolitiker for LDP, og hans mor var Yoko Kishi, datter av tidligere statsminister Nobosuke Kishi

Abe er utdannet statsviter ved Seikei University (1977) og studerte i 1978–79 engelsk og politikk ved University of Southern California

Han var Japans lengstsittende statsminister da han gikk av for to år siden på grunn av helseproblemer.

Tidligere statsminister Shinzo Abe deltok aktivt i partiets valgkamp. Foto: PHILIP FONG / AFP

Tidligere soldat er pågrepet

En mann i 40-årene er pågrepet mistenkt for å ha skutt den tidligere statsministeren.

Våpenet som ble brukt ser ut til å være hjemmelaget, melder NHK.

Ifølge kanalen har den antatte gjerningsmannen fortalt politiet at han var misfornøyd med Abe og ville forsøke å drepe ham.

En mann pågripes nær der Shinzo Abe ble skutt. Foto: KYODO / Reuters

Den antatte gjerningsmannen er tidligere soldat i marinen. Han sluttet i de japanske selvforsvarsstyrkene, som militæret heter, i 2005.

Shinzo Abe er en konservativ politiker som kjemper for å bygge et mer aktivt militære og omgjøre Japans pasifistiske grunnlov.

Ekstranummer av Yomiuri Shimbun med nyheter om skytingen selges på gata i Japan Foto: Eugene Hoshiko / AP

Meldinger om hjertestans

NHK og Kyodo melder begge at Shinzo Abe så ut til å ha fått hjertestans.

Begrepet hjertesvikt brukes iblant av japanske tjenestepersoner i situasjoner der mennesker ikke lenger er i live, men før de er offisielt erklært døde, skriver AFP.

Statsminister Kishida fortalte pressen noen timer senere at Abes tilstand er svært kritisk.

Selv etter hans avgang, har Shinzo Abe vært en fremstående politisk aktør. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Nær alliert av USA

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at tankene er med Abes familie og det japanske folk. Han deltar på G20-møtet i Indonesia og sier at USA er dypt bekymret over Abes tilstand.

USAs ambassadør i Japan, Rahm Emanuel, sier at han er trist og sjokkert. Han beskriver Abe som en enestående leder og en urokkelig alliert av USA.

Shinzo Abe er Japans lengstsittende statsminister. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Japan har strenge våpenlover og anses som et av de tryggeste landene i verden.

Australias statsminister kaller angrepet for sjokkerende nyheter.

– Våre tanker er med familien hans og det japanske folk, skriver Anthony Albanese.