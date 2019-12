Hver jul flokker millioner av japanere til hurtigmatrestauranten KFC, Kentucky Fried Chicken, for å spise julemiddagen.

Dersom de ikke har bestilt menyen på forhånd kan de risikere å måtte stå i kø i flere timer for å sette tennene i den populære julemiddagen.

Tjener en halv milliard i jula

Tradisjonen med å feire jul i en hurtigmatrestaurant har røtter helt tilbake til 1974 da KFC Japan lanserte sin første julemeny, under slagordet «Kurisumasu ni wa Kentakkii» som oversatt betyr «Kentucky til jul».

Slik er årets julereklame fra KFC i Japan

Nå, 45 år senere, lever tradisjonen i beste velgående. Faktisk så håver KFC i Japan inn 20 prosent av årsinntekten i løpet av kun desember, skriver CNN.

Kanskje ikke så rart når det rapporteres om at 3,6 millioner japanere besøker de mange KFC-restaurantene i landet, ifølge Wired. Hurtigmatkjeden meldte i 2018 om en profitt på 563 millioner norske kroner i dagene 20–25 desember.

Skjermdump fra KFC Japans offisielle instagramside Foto: KFC Japan/Instagram

Markedsført som en vestlig tradisjon

Ifølge vandrehistoriene startet det hele da KFCs sjef i Japan, Takeshi Okawar, i 1970 overhørte turister klage over manglende julemat i landet. En annen vandrehistorie er at Okawara, skal ha markedsført fritert kylling som en amerikansk juletradisjon for å øke salget.

Slik ser årets julemeny ut for KFC i Japan Foto: KFC Japan/Youtube

KFC Japan har også sin egen forklaring på fenomenet. Ifølge dem fikk Okawara ideen da han dro på en julefest utkledd som julenisse for å dele ut mat fra restauranten til skolebarn. Stuntet skal ha vært en såpass stor suksess at Okawara markedsførte fritert kylling som en erstatning for den tradisjonelle amerikanske julekalkunen.



Okawara har også i senere tid innrømmet for avisa Business insider at han under et intervju med den statlige TV-kanalen NHK, løy om at fritert kylling var en vestlig juletradisjon.