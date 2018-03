Japan, USA og Sør-Korea holdt hemmelig Nord-Korea-møte

Den øverste nasjonale sikkerhetsledelsen fra USA, Japan og Sør-Korea har møttes for å diskutere Nord-Korea og en «total atomnedrustning av den koreanske halvøy», skriver Det blå huset i en pressemelding mandag.

I HARDT VÆR: Flere amerikanske medier meldte forrige uke at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster var i ferd med å få sparken. I helgen har han imidlertid vært i møter med Japan og Sør-Korea. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Sikkerhetssjef i Sør-Korea Chung Eui-yong, møtte amerikanernes sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster og deres japanske kollega Shotaro Yachi, i all hovedsak for å diskutere fremtidige møter med nordkoreas leder Kim Jong-un.

Det er ikke kjent hvor møtet fant sted, og møtet har ikke vært annonsert på forhånd.

Både president i Sør-Korea Moon Jae-in og USAs president Donald Trump skal etter planen møte den nordkoreanske lederen i løpet av våren.

Ifølge Det blå huset ble de tre landene enige om «ikke å gjenta feilene fra fortiden», og å jobbe tett sammen de kommende ukene, skriver Reuters.

Møter i Sverige og Finland

Samtidig har det vært Nord-Korea-møter i både Sverige og Finland i helgen. Nord-Koreas utenriksminister har vært i møter med Sveriges statsminister Stefan Löfven og utenriksminister Margot Wallström i helgen.

TIL FINLAND: Choi Kang-il på flyplassen i Beijing før avreisen til Finland. Foto: AP

Få detaljer om hva som har kommet ut av møtene, har imidlertid lekket ut.

Søndag reiste en del av den nordkoreanske delegasjonen videre til Finland. Ifølge finske YLE, skal den nordkoreanske toppdiplomaten Choi Kang-il diskutere et uoffisielt møte i Finland mellom USA, Sør-Korea og Nord-Korea.

Møtet skjer den 19. april, ifølge den finske kringkasteren, som siterer en sørkoreansk tv-kanal.

Utenriksdepartementet i Finland har bekreftet at det skal holdes et møte i Finland, men at det ikke har direkte sammenheng med det eventuelle toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

– Har lovet nedrustning

Også Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wha har vært i møter i helgen. Hun har møtt USAs fungerende utenriksminister John Sullivan.

Kang sa søndag at Nord-Koreas leder Kim Jong-un har gitt sitt ord på at han forplikter seg til å etter hvert ruste ned atomvåpenprogrammet sitt.

I USA: Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wha var i helgen i møter med USAs fungerende utenriksminister John Sullivan. Foto: Win Mcnamee / AFP

Utenriksministeren sa videre at Sør-Korea har spurt sitt naboland i nord om å «indikere tydelig at de er forpliktet til atomnedrustning», og sier at Kim har «formidlet den forpliktelsen».

– Betydningen av hans ord veier ganske tungt, i den forstand at dette er første gang disse ordene kom direkte fra Nord-Koreas leder. Det har aldri skjedd før, sa Kang til den amerikanske tv-kanalen CBS.