Japan advarer mot å belønne Nord-Korea 

Verdenssamfunnet må opprettholde sanksjonene mot Nord-Korea, mener Japans forsvarsminister Itsunori Onodera. Han viser til at landet har for vane å gå tilbake på avtaler.

– I lys av hvordan Nord-Korea har oppført seg tidligere, tror jeg det er viktig å ikke belønne Nord-Korea bare for å være åpne for dialog,

Trump fikk fredag besøk av Nord-Koreas leders såkalte høyre hånd i Det hvite hus. Etterpå sa presidenten at han likevel vil møte Kim Jong-un i Singapore 12. mai, og at ingen nye sanksjoner vil bli innført mot Nord-Korea så lenge samtalene pågår.

Historien gjentar seg

Onodera minner om at Nord-Korea gikk med på å nedruste allerede i 1994, men regimet har siden utviklet atomvåpen i all hemmelighet.

– Vi har sett at historien gjentar seg tidligere, hvor Nord-Korea har sagt at de vil nedruste, og på denne måten fremstår forsonende og imøtekommende, for så å snu og ødelegge alle internasjonale anstrengelser for fred, sier Onodera.

Han deltar i disse dager på et toppmøte i Singapore sammen med andre forsvarsministre, deriblant amerikanske Jim Mattis.

Soldater ikke tema

Mattis bedyret at spørsmål om USAs militære styrker i Sør-Korea ikke blir noe tema i møtet mellom Trump og Kim.

– Det verken er eller bør være på bordet, sa Mattis.

Spørsmål om de 28.500 amerikanske soldatene som er stasjonert i Sør-Korea, må behandles separat og er en sak mellom Seoul og Washington, fastslo han.

Sør-Korea ser fram til det historiske toppmøtet mellom Kim og Trump, heter det i en uttalelse fra president Moon Jae-in lørdag.

– Veien mot et møte mellom Nord-Korea og USA har blitt bredere og bedre, sier Moons talsperson Kim Eui-kyeom.

President Donald Trump tok fredag imot Kim Yong-chol, den mest høytstående nordkoreanske tjenestemannen som har besøkt Det hvite hus på 18 år. Foto: Andrew Harnik / AP

Brev fra Kim

Trump hadde fredag et nesten to timer langt møte med general Kim Yong-chol, Nord-Koreas tidligere etterretningssjef, som hadde med seg et personlig brev fra Nord-Koreas leder. Trump fortalte pressen at samtalene dreide seg om atomnedrustning, sanksjoner og økonomisk utvikling, men ikke om menneskerettigheter.

– Vi hadde flere hundre nye sanksjoner klare. Jeg kommer ikke til å innføre dem før samtalene bryter sammen, sa Trump.

Han erkjente at det blir utfordrende å få i stand en avtale med Nord-Korea, men han tror forhandlingene vil lykkes til slutt.

Libya-trussel

Trump sier han tror Nord-Koreas leder ønsker å gjøre landet fritt for atomvåpnene som Kim ifølge analytikere regner som en garanti for regimets overlevelse. Kim lovet allerede i et møte med Moon 27. april å jobbe for atomnedrustning. I bytte ventes regimet å kreve sikkerhetsgarantier fra USA gjennom forhandlinger.

Så sent som i mai truet både Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton og visepresident Mike Pence nordkoreanerne med at med at de kan ende opp som Libya om de ikke gir avkall på sine atomvåpen.

Libyas leder Muammar Gaddafi ga etter press fra vestlige land avkall på sitt atomvåpenprogram, men ble noen år senere styrtet og drept av opprørere som fikk luftstøtte fra Norge og andre NATO-land.