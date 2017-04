Onsdag hasteinnkalte Theresa May til pressekonferanse fra statsministerboligen. Med en ledelse på 21 prosentpoeng på enkelte målinger ligger det konservative partiet an til å øke flertallet kraftig med et nyvalg. Dette vil være mer enn nyttig ikke minst når resultatet av Brexit-forhandlingene skal stemmes over.

Theresa May trenger også et sterkere mandat i andre saker. Nylig forhindret 20 av hennes egne partifeller flertall for en omstridt skatteøkning for selvstendig næringsdrivende. Samtidig er hun selv ikke demokratisk valgt statsminister men utnevnt av partiet, noe som er blitt brukt mot henne av politiske motstandere.

– Hun velger å gjøre dette fordi Labour med Jeremy Corbyn som leder ligger med brukket rygg. Hun er sikker på storseier, sier Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder.

Vil utnytte rekordlav Labour-oppslutning

Ifølge meningsmålene har Labour rekordlav oppslutning. Det er det May vil utnytte ifølge ekspertene.

– Sjelden har forspranget vært større. Konservative pleier ofte å hevde offentlig at de har mye å takke Corbyn for, sier Espen Aas, NRKs London-korrespondent.

Statsministeren har ved flere anledninger avvist et nyvalg. Senest forrige måned avviste statsministerns kontor at det er aktuelt med et nyvalg, skriver The Guardian. Nå har hun imidlertidig snudd.

Det kreves to tredjedels flertall i parlamentet for å utlyse nyvalg, og May ber om at opposisjonen stemmer for.

– Vi trenger et valg, og vi trenger det nå, sier May.

Labour-leder Jeremy Corbyn bekrefter til Sky News at de vil støtte et nyvalg.

STØTTER NYVALG: Til tross for rekordlav oppslutning støtter Labour-leder Jeremy Corbyn et nyvalg. Foto: DARREN STAPLES / Reuters

– Bør komme overraskende

Dermed er det svært sannsynlig at May ikke vil møte motstand og får flertallet hun trenger.

– Et nyvalg bør komme overraskende, ikke varsles i forkant. Samtidig var det trolig riktig at hun ikke ønsket å rote til Brexit-forberedelsene med et valg – men hun innså nok at det var mer å vinne enn å tape, sier Aas.

Regjeringspartiet har kun en liten majoritet og Theresa May sa i sin tale i dag at hun ønsker bedre kort å spille med i Brexit-forhandlingene. Men det kan ende opp med at hun sitter med en dårligere hånd etter valget.

– Det er alltid en risiko å ha et nyvalg. Kaster man terningene på nytt så kommer de ikke alltid ned som du ser for deg. Faren er alltid der for at hun kan få et svakere mandat, sier Mustad, før han påpeker:

– Ingen, inkludert meg, forutså en Brexit eller det forrige valget. Skjer det igjen kan hun ende opp med et svakere mandat, sier han.

– Valg er alltid sjansespill, men det ser tilsynelatende i som en svær god mulighet, sier Aas.