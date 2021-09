Jamt resultat og vegen er heilt open!

Sedvanen er at valvinnaren byrjar sonderingane om ny regjering, men når resultatet er så jamt kan begge dei to store tyske partia hevde at dei har eit tydeleg mandat.

Scholz og Sosialdemokratane har gjort eit brakval samanlikna med det som var forventa medan CDU har gjort sitt dårlegaste nokosinne.

Begge har gjort det klart at dei vil prøve å lokke partia i andre rekke til seg, og da kjem det heilt an på kor mykje dei er viljuge til å lokke med når dei skal på friarferd.

I dei siste debattane har det sett ut som om Sosialdemokratane og Dei grøne har vore samsnakka på førehand, det meiner mange kommentatorar. Og dei grøne ynskjer nok helst ein koalisjon med SPD.

Scholz blir hyllet av støttespillerne – og feirer med en øl

Brakvalg for Scholz

Men så spørst det kva CDU kan lokke med. Skulle Armin Laschet tape dette, uansett kor knipent meiner mange at han er ferdig og CDU vil finne ein ny leiar. Kanskje finn dei ein som har ein litt grønare profil?

Kva dei grøne gjer vil nok også diktere mykje kva liberale FDP gjer. Begge dei store partia treng FDP for å få fleirtal.

FDP står nærare CDU, men igjen handlar det om kva saker dei kan få gehør for og sjølvsagt kor mange ministrar dei kan få. Partisjef Christian Lindner drøymer om å bli finansminister og vil nok selje seg dyrt for å få den viktige posten.

FDP og Dei grøne vil ha møte. Viss dei bestemmer seg for CDU så er SPD ute av regjering og motsett, så dei prøvar å gjere seg til joker i valet

Det kan hende at forhandlingane bryt saman, og dei store partia finn saman igjen. Men Sosialdemokratane har tapt stort ved å vere veslebror i storkoalisjon med CDU og Merkel.

Pragmatiske Merkel har teke eigarskap til mange av dei klassiske sosialpolitiske områda som har vore kjernesakene til SPD.

Må distansere seg frå CDU

For Scholz no handlar det om å distansere seg frå CDU, slik at han igjen kan bygge eit sterkt sosialdemokratisk parti.

Det er også framleis teoretisk mogleg å danne ei raud-raud-grøn regjering der Sosialdemokratane dannar regjering med Dei Grøne og sosialistiske Die Linke.

Dette partiet har lenge vore uglesett på grunn av Nato motstand og ikkje minst at dei har røtene sine i det gamle kommunistpartiet frå DDR-tida.

Armin Laschet har sagt det er to parti han ikkje vil samarbeide med. Høgreradikale Alternativ for Tyskland og Die Linke.

Men på valvaken til SPD i Willy Brandt-huset er det fleire som NRK har snakka med som fortel at dette er draumekoalisjonen deira.

Slik kan endeleg Olaf Scholz markere eit tydeleg brot med CDU og sentrumsorientert samrøre.