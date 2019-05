Jamie Olivers-restaurantkjede står i fare for konkurs

– Jeg er svært lei meg for dette resultatet, og hvor vanskelig det er for dem som berøres, sier kjendiskokken i en uttalelse etter at det ble klart at restaurantgruppen er satt under administrasjon hos revisorselskapet KPMG.

Å bli satt under administrasjon er i praksis en form for konkursbeskyttelse.

De 25 restaurantene tilhører, med to unntak, Olivers italienske restaurantkjede, skriver BBC. Blant de som rammes er høyprofilerte Barbecoa and Fifteen.

– Dessverre vil disse stengningene føre til rundt 1.000 oppsigelser, skriver KPGM i en uttalelse tirsdag.

De aller fleste av spisestedene stengte dørene allerede i dag. Unntakene er Jamie Oliver's Diner og Jamie's Italian på Gatwick flypass. Disse skal holdes i drift mens KPMG leter etter en mulig løsning.

Enkelte andre Oliver-restauranter er såkalt franchise og berøres ikke av krisen.

Fakta om Jamie Oliver Ekspandér faktaboks Født i mai 1975, vokste opp i den engelske landsbyen Clavering i Essex.

Allerede da han var liten, hjalp han til på kjøkkenet på foreldrenes pub Cricketers i hjembyen, før han som 16- åring tok kokkeutdannelse ved Westminster Catering College.

Jobbet sammen med kjendiskokken Antonio Carluccio og arbeidet på den elegante restauranten River Cafe i London, der han som 21-åring ble oppdaget av en TV-produsent.

Olivers kokkeprogram har vært sendt i over 50 land, inkludert Norge.

De fire kokebøkene hans har til sammen et opplag på 250.000 i Norge.

Gift med barndomskjæresten Jools. Sammen har de døtrene Poppy Honey og Daisy Boo. Kilde: NTB

Norge påvirkes ikke

Jamie Oliver-restauranter i andre land drives også som franchise-virksomheter og blir trolig heller ikke påvirket.

I Norge er det to Jamie's Italian-restauranter, på Aker Brygge og Gardermoen.

Bente Brevik i selskapet SSP Norway, som driver restauranten på Gardermoen, sier til Nettavisen at det er «business av usual» hos dem.

Tøff konkurranse

Will Wright i KPGM sier han aldri har opplevd en så tøff situasjonen for restaurantbransjen i Storbritannia.

– Direktørene i Jamie Oliver Restaurant Group har jobbet uten stans for å stabilisere virksomheten mens utgiftene har økt og forbrukernes tillit har minsket, skriver Wright i uttalelsen.

Han opplyser at avgjørelsen om å sette selskapet under administrasjon ble tatt etter at man mislyktes med en salgsprosess som skulle ha brakt nye investorer og kapital inn i virksomheten.

Takker kunder og leverandører

– Jeg vil takke alle våre kunder og leverandører som har støttet oss det siste tiåret. Det har vært en fornøyelse, sier Oliver i sin uttalelse.

– Vi lanserte Jamie's Italian i 2008, med intensjoner om snu om på matutbudet i britiske byer, gjennom god mat til overkommelige priser, basert på gode råvarer og godt dyrehold, og ansatte som delte min lidenskap for god mat og god service. Vi fikk til alt dette, skriver den britiske kokken.

Kjemper for sunn mat

Jamie Oliver skapte seg et navn etter at han tidlig i kokkekarrieren ble oppdaget av en TV-produsent.

I løpet av få år sjarmerte TV-kokken en hel verden med sin smittende entusiasme og sine uortodokse kjøkkenmetoder.

Han er blitt kjent for sine sosiale og veldedige prosjekter, inkludert restauranten Fifteen, som har gitt unge mennesker fra fattige familier muligheten til å utdanne seg til kokker og kjøkkensjefer.

Oliver har også kjempet for at britiske barn skal spise sunnere mat, og fikk oppdraget om å endre menyene i britiske skolekantiner.

Den kommersielle virksomheten har også vokst, med kokebøker, kjøkkenutstyr og matprodukter.