James P. Allison og Tasuko Honjo mottar Nobelprisen i medisn

Se kunngjøringen direkte i videovinduet over.

Allison, som er tilknyttet MD Anderson Cancer Center i Texas, og Honjo, som er tilknyttet Kyoto University, deler prisen likt for sitt arbeid med å videreutvikle kreftbehandling.

Nobelförsamlingen ved Karolinska Institutet sier i en uttalelse at Allison og Honjo har revolusjonert måten kreft behandles på i dag.

Prisen er på ni millioner svenske kroner og en medalje med bilde av grunnleggeren Alfred Nobel.

Prestisjefylt

Prisen er én av de fem opprinnelige Nobelprisene, og blir regnet blant de mest prestisjefylte innen sine fagfelt.

Selve prisen deles ut av kong Carl Gustav i Stocholms konserthus på Nobeldagen 10. desember.

Opptil tre personer kan få prisen sammen. Vinneren velges av en komite på fem medlemmer som er utpekt av Karolinska institutet.

Norsk vinner

I 2014 mottok de norske forskerne May-Britt og Edvard Moser prisen sammen med John O'Keefe, for sine oppdagelser av hvordan hjerneceller jobber. Ekteparet Moser er de eneste nordmennene som har fått prisen.

I fjor gikk prisen til amerikanerne Geoffrey C. Hall, Michael Rosbasch og Michael W. Young, for oppdagelsen av hvordan cellenes indre klokke fungerer.

Tidligere mandag ble det kjent at kulturprofilen Jean-Claude Arnault er dømt til to års fengsel for voldtekt. Arnaulds ektefelle er medlem av Svenska Akademien, som deler ut Nobels litteraturpris.

Bråket har ført til at Nobelstifelsen har valgt å droppe utdelingen av Nobels litteraturpris i år.

Tirsdag blir det kjent hvem som mottar årets Nobelpris i fysikk. Nobelprisen for kjemi kunngjøres onsdag, Nobels fredspris fredag.