Den uvanlige leteaksjonen ble satt i gang mandag, etter at beboere i byen Cieciszew, sør for den polske hovedstaden, fant ferske rester av et slangeskinn, også kalt ham.

Pytonslanger går jevnlig gjennom hamskifte, som er at det ytterste laget i huden faller av.

Skinnrestene som ble funnet søndag var mellom fire og seks meter langt, skriver nyhetsbyrået Ap.

Beboere i området advares mot å gå tur og oppholde seg langs elva Wisła, skriver Radio Poland.

Trolig seks meter lang

Ifølge politiet skal det være snakk om en tigerpyton som er rundt seks meter lang, og folk blir advart mot at slangen kan være sulten og aggressiv. Politiet antar at slangen de jakter veier rundt 50 kilo.



Den største tigerpyton som er dokumentert målte 4,6 meter og veide 52 kilo, ifølge Store norske leksikon. Slangen beskrives som vanligvis treg, sky og lite aggressiv.

Pytonslanger hører på ingen måte naturlig hjemme i polsk natur, og lever vanligvis vilt i Asia, Australia og Afrika. Men området slangen befinner seg i, har visstnok et godt klima for øyeblikket:



– Jeg tror dyret lever her fordi forholdene her er gode for denne arten. Det er fuktig, stille og rolig, og slangen har et sted å varme seg og tilgang til vann. Det er også mat her, som fugler og andre dyr, sier Dawid Fabjanski, i Dyrebeskyttelsen i Polen.

Pytonslanger er ikke giftige, men dreper byttedyr ved kvelning og skarpe bakoverrettede tenner.

Har funnet spor

Politi, brannvesen og dyrevernere har lett etter krypdyret i flere dager, og har funnet spor etter slangen i et område med fuktig og sandete terreng. Sporene ble funnet like ved byen Ciszyca.

SPOR: Dette skal være spor av slangen i et våtmarksområde ved byen Ciszyca. Foto: Animal Resuce Polska

Det er foreløpig ikke kjent hvor slangen kommer fra, men et vitne har meldt seg til politiet og forklart at han så en mann bære en slange ut av en bil, skriver Radio Poland.