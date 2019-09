Jakten på omstridt iransk oljetanker fortsetter

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton hevdet lørdag at satellittbilder fra landets etterretning viste at oljetankeren Adrian Darya befant seg utenfor kysten av Syria, melder CNN.

USA utstedte arrestordre mot den iranske oljetankeren i august etter at skipet fikk seile videre etter å ha vært i arrest i Gibraltar.

Nettstedet Middle East Eye skriver at den omstridte oljetankeren ligger til havn i byen Baniyas i Syria, og at 55 prosent av lasten allerede er losset. Oljetankeren skal opprinnelig ha hatt en last tilsvarende 2,1 millioner fat olje om bord.

Satellittbilde som er sendt ut av nyhetsbyrået AFP skal vise den iranske oljetankeren utenfor Tartus i Syria 6. september. Ifølge MEE har båten lagt til kai i Baniyas i Syria. Foto: AP

– To kilder forteller til MEE at oljen om bord i Adrian Darya 1, som ifølge Storbritannia opererte på tvers av EUs sanksjoner mot Syria, er losset nettopp i Syria, skriver tidsskriftet.

Lovet å ikke levere til Syria

Det var i siste del av august at Iran signerte på et løfte om at skipet ikke skulle levere oljen i Syria.

Skipet lå da i arrest i Gibraltar etter at den britiske marinen tok kontroll over skipet 4. juli. Årsaken var mistanke om at tankskipet fullastet av olje var på vei til Syria, i strid med EUs og USAs sanksjoner.

Høyesterett i Gibraltar besluttet 15. august at oljetankeren skulle få seile videre. Det skjedde etter at Iran forsikret om at skipet ikke var på vei til Syria. Høyesterett i Gibraltar krevde at skipet ikke skulle anløpe et land underlagt EU-sanksjoner.

Hvor tankskipet deretter satte kursen, hersket det lenge forvirring om.

Dette skal være et satellittbilde av Adrian Darya utenfor kysten av Tartus i Syria. Bildet er sendt ut av nyhetsbyrået Associated Press 6. september. Foto: Ho / AFP

Greske myndigheter nektet skipet å legge midlertidig til kai i Hellas for å fylle drivstoff.

– Vi ønsker ikke å legge til rette for at skipet seiler videre til Syria, sa viseutenriksminister Militiadis Varvitsiotis, melder Middle East Eye.

Nettsiden Marine Traffic fastslo mandag at det befant seg mellom Kypros og Syria, meldte NTB.

USA sterkt imot at skipet ble satt fri

Amerikanske myndigheter reagerte sterkt på at Gibraltar satte fri oljetankeren.

Utenriksminister Mike Pompeo var sterkt kritisk, men myndighetene i Gibraltar avviste USAs krav om å beslaglegge fartøyet.

31. august valgte finansdepartementet i USA å svarteliste den iranske oljetankeren samtidig som USA innførte sanksjoner rettet mot kapteinen på skipet.

Irans oljetanker Adrian Darya 1. Foto: Jon Nazca / Reuters

Etter at det iranske tankskipet fikk forlate Gibraltar, utstedte president Donald Trumps administrasjon ny arrestordre og hevder oljelasten utgjør en ekstraordinær trussel mot USA.

Forsøkte å bestikke

Denne uka avslørte Financial Times at USA også skal ha forsøkt å bestikke den indiske kapteinen om bord.

Han ble lovet «millioner av dollar» dersom han satte kursen for en havn der det på nytt kunne tas arrest i skipet, skriver BBC.

– Med disse pengene kan du leve det livet du ønsker, og være velstående når du blir gammel, skal USAs spesialutsending til Iran, Brian Hook ha skrevet i en e-post til kapteinen.

Den indiske kapteinen takket tilsynelatende nei, og få dager senere kunngjorde USA at han var satt på den amerikanske sanksjonslisten.