Jagerfly har sluppet bombe ved brannområde i Sverige

Brannmannskap har helt fra begynnelsen hatt problemer med å slukke brannen ved skytebanen ved Trängslet i Älvdalen i Dalarna.

Et vanskelig området også fordi det finnes grovkalibret og udetonert ammunisjon på stedet, som man har fryktet kunne eksplodere. Til nå er det bruk vannslukning fra luft og på bakken.

– Det ble i dag sluppet en bombe i nærheten av skytefeltet for å skape en trykkbølge som skal bidra til å stanse brannen i området, sier brannsjefen Johan Szymanski på en pressekonferanse onsdag.

Det svenske forsvaret viser nedslagsstedet for bomben under inspeksjon. Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten

Traff målet

Forsvaret i Sverige brukte to jagerfly med hver sin GBU-49 presisjonsbombe. Flyene tok seg inn i det aktuelle brannområdet. Der en av flyene slapp bomben fra 3000 meters høyde som ga en fallhastighet rundt 550 kilometer i timen.

– Bomben traff målet, og gjennomføringen gikk bra sier Anders Persson, fra Forsvaret og representant for flyvåpenet i Sverige.

Oversikt over området der bomben ble sluppet Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten

Brannsjefen fortalte på pressekonferansen at de ville se om denne bomben kunne gi sjokkeffekt som et motgrep mot brannen. Til å skape en trykkbølge som sørger for at leire veller opp av bakken og dekker over brannen.

– Uten at vi har fått gjort en dyptgående analyse av dette, så ser det ut til at bomben har hatt god effekt på brannen, sier brannsjef Szymanski, til Aftonbladet.

Man kan ikke se en økende intensitet av brannen etter at bomben ble sluppet. Brannsjefen beskriver bombingen som et bra verktøy som de kan plukket frem som middel mot å slukke brann, men de vil også vurdere å legge ut snø i området.

Vanskelig arbeidsforhold

Det er tretti varmegrader og svært vanskelige arbeidsforhold for brannmannskap ved Trängslet i Älvdalen.

– Vi vil ikke ha fler branner i Sverige nå og det er ildforbud i hele Sverige, opplyste Johan Szymanski på pressekonferansen.