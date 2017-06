Jacob (39) står på Assads arrestliste

75 nordmenn står på en svarteliste til den mektige etterretningstjenesten i Syria som, som NRK har fått tak i.

Av de 75 på listen er det sju som skal arresteres dersom de reiser til Syria.

Assads norske svarteliste Ekspandér faktaboks 100 personer er ført opp som norske i et arkiv som stammer fra syrisk sikkerhet- og etterretningstjeneste.

NRK har funnet 75 ulike personer i arkivet. Noen er ført opp flere ganger.

NRK har funnet igjen 55 av disse i ulike norske registre.

Oppføringene inneholder ofte fullt navn, navn på foreldre, fødselsdato og dato for registrering, men i årene etter borgerkrigens start er oppføringene mer mangelfulle og dermed er opplysningene fra disse årene vanskeligere å ettergå. Oppføringene er så detaljerte og presise at det ville være svært vanskelig å forfalske i et så stort omfang.

Den tidligste oppføringen er fra 1983, mens den siste er fra 2014.

12 personer har etnisk norsk bakgrunn, mens resten har bakgrunn fra blant annet Irak, Somalia og Palestina.

Tre ulike avdelinger i den syriske sikkerhets- og etterretningstjenesten har stått bak de norske oppføringene: Den militære, sivile og politiske.

Den syriske opposisjonsavisen Zaman al-Wasl har gitt NRK de norske registreringene. Avisa fikk i 2015 en lekkasje som besto av 1.7 millioner dokumenter. Personer fra 153 land var registrert i arkivet, som gikk tilbake fra 60-tallet til 2014, ifølge viseredaktør Ethar Abdulhaq i Zaman al-Wasl.

Den tyske kringkasteren NDR og danske Berlingske Tidende har også fått de tyske og danske navnene i arkivet, og verifisert opplysningene fra disse. (Kilde: NRK og Zaman al-Wasl)

Et av navnene på listen over dem som skal arresteres tilhører 39-åringen Jacob Wærness.

Han har en fortid som ansatt i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og var i to år sikkerhetssjef for en sementfabrikk i Nord-Syria.

Hadde kontakt med opprørere

Wærness, som i dag arbeider som sikkerhetsrådgiver og forretningsutvikler i Zürich, arbeidet i Syria fra 2011 til 2013.

Jacob Wærness på jobb i Syria. Wærness har skrevet boken «Risikosjef i Syria» om sine opplevelser gjennom to år i borgerkrigens Syria. Foto: Privat

Sementfabrikken han var sikkerhetssjef for lå i Jalabiya i Nord-Syria, rundt 150 kilometer nordøst for Aleppo.

Etter at borgerkrigen brøt ut i 2011 trakk de syriske regjeringsstyrkene seg ut av området der fabrikken lå og overlot kontrollen til opprørsstyrker.

En rekke forskjellige opprørsstyrker var aktive i området. Både moderate opprørere i Den frie syriske hær (FSA) og ekstremistene i IS opererte i nærheten av sementfabrikken.

– Etter at regimet trakk seg tilbake fra Nord-Syria måtte jeg ha kontakt med folk der. Det var moderate rebeller, men disse ble sett på som terrorister av myndighetene og de mente derfor at jeg hadde kontakt med folk de så på som terrorister, sier Wærness til NRK.

Anklaget for å ha betalt til opprørere

Etter at Wærness sluttet i 2013 er selskapet blitt anklaget for å ha betalt penger til opprørsgrupper.

Le Monde skrev i fjor sommer at Lafarge i 2013 og 2014 betalte «skatt» til IS for å kunne fortsette å operere i krigssonen.

Ifølge BBC vedgikk selskapet i mars i år å ha betalt penger til lokale væpnede grupper.

Wærness avviser at han å ha betalt ut penger for at fabrikken skulle kunne drive videre.

– Jeg betalte aldri penger direkte til disse gruppene. De eneste gangene jeg betalte ut penger var løsepenger for gisler som ble betalt til grupper innen FSA, sier han til NRK.

Fikk et forvarsel

Nordmannen forteller at han ble varslet om at folk fra etterretningstjenesten ville snakke med ham. Det førte til at han holdt seg borte fra Damaskus.

– En gang i 2013 kom de med væpnet personell og skulle hente meg på kontoret, men heldigvis hadde jeg allerede fått et forvarsel så på den tiden var jeg ikke i Damaskus, sier han.

Wærnes sier at han satt på veldig mye informasjon som var interessant for syrerne og at han kunne blitt presset hardt om de hadde fått tak i ham.

– Jeg hadde blant annet navn på mange opprørsledere og kontaktinformasjon til dem, sier Wærnes.