Jack Merritt ble drept på London Bridge

Jack Merritt var koordinator for et rehabiliteringsprogram for straffedømte som hadde konferanse på Fishmongers' Hall i nordenden av London Bridge.

Fredag ble han knivdrept av 28-årige terrordømte Usman Khan, som var en av deltakerne på konferansen.

Faren til Merritt beskriver sønnen sin på Twitter som «en vakker sjel som alltid spilte på lag med de svakeste. Jack snakket så varmt om alle de han jobbet sammen med og elsket jobben sin.»

Merritt ble uteksaminert fra Universitetet i Manchester med en bachelorgrad i jus i 2016. Etter det gikk han videre til studier ved Universitetet i Cambridge, der han jobbet ved institutt for kriminologi. Han jobbet blant annet med å hjelpe innsatte med å studere jus.

Ifølge BBC beskriver kollegaer ham som dypt dedikert når det gjelder utdannelse og rehabilitering av straffedømte.

Usman Khan skal ha pakistansk bakgrunn, men bodde i Staffordshire i England. Han var siktet for terrorplanlegging i 2010, og slapp ut av fengsel for ett år siden. Foto: METROPOLITAN POLICE/NTB SCANPIX/VIDEO/NRK

Politiet mener angrepet startet inne i hallen der konferansen ble holdt, før det fortsatte ute på selve broen.

Khan ble skutt av politiet etter at han gikk til angrep med kniv og drepte Merritt og en annen kvinne som ennå ikke er offentlig identifisert. Tre andre ble skadet i angrepet.

Flere av dem som kom til og prøvde å hindre knivangrepet skal ha vært tidligere innsatte som var på konferansen.

Politisk krangel om løslatelse av terrordømte

Et av vilkårene for at Khan ble prøveløslatt var at han skulle ta del i rehabiliteringsprogram for folk som har vært involvert i terrorisme.

Innenriksminister Priti Patel gir Labour skylden for løslatelsen.

Patel hevder at lover som ble innført i 2008 av Gordon Browns regjering, gjorde at «farlige terrorister automatisk ble løslatt etter å ha sonet halve straffen sin».

Uttalelsen fra Patel kommer etter at Labour-politiker Yvette Cooper, som var leder i Underhusets innenrikskomité under Gordon Brown, i en rekke tweets stilte spørsmål om hvordan det kunne skje at Khan ble løslatt før tiden.

Khan skal ha hatt på seg elektronisk fotlenke siden prøveløslatelsen i desember i fjor, og hadde fortsatt denne på seg under angrepet fredag.

Myndighetene varsler nå en gjennomgang av reglene for prøveløslatelse, opplyser Brandon Lewis i det britiske innenriksdepartementet.

Da statsminister Boris Johnson besøkte angrepsstedet, lovet han tøffere straffer og en slutt på løslatelser av innsatte før tiden.

IS sier de står bak

IS har påtatt seg ansvar for knivangrepet.

Formålet med angrepet var å ramme personer fra «koalisjonsland», hevder IS i en melding på deres propagandakanal Amaq News, og refererer til de mange landene i den internasjonale koalisjonen som jobber for å nedkjempe IS.

Khan ble i 2012 dømt for blant annet å ha planlagt et angrep mot London-børsen. Han planla også å etablere et treningsanlegg for terrorister i Kashmir, ifølge dommen mot ham.