– Vi er sterkt imot en enmannsstat, fordi vi vet at et slikt regime raskt blir til et diktatur, sier Barış Yarkadaş. Han representerer opposisjonspartiet CHP i Parlamentet.

Han argumenterer for et nei til grunnlovsendringen tyrkerne skal ta stilling til i folkeavstemningen 16. April:

IKKE NY SULTAN: - Vi avskaffet monarkiet da republikken ble grunnlagt i 1923, minner Yarkadas om. Han vil ikke tilbake til et sultanstyrt rike. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Vi er imot autokrati, monarki og diktatur.

– Erdogan blir forstyrret av at vi har et parlament, domstoler og høyesterett. Han ser disse institusjonene som hindre. Og når han ikke kan bli kvitt dem, vil han legge dem under sitt eget presidentembete, mener opposisjonspolitikeren.

Men Yarkadaş er ikke bare opprørt over Erdogans forsøk på å skaffe seg uinnskrenket makt. Han reagerer også på adferden til europeiske politikere.

– Se på Angela Merkel. Hun har gitt etter for Erdogans utpressing og trusler om å sende flyktninger inn i Europa.

Han mener den tyske statsministeren helt har glemt sine demokratiske verdier når hun ikke tør å stå opp mot Erdogan.

Det enkleste er diktator

Men så tror Yarkadaş at Vesten innerst inne egentlig ønsker seg Erdogan ved roret, fordi det mest praktiske er en sterk mann. Som sin partileder i CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, tror han at Europa i det stille jobber for et ja.

NEI-SIDEN: Europa vil innerst inne ha en sterk mann som kan kontrollere Tyrkia. Det er enklest for Vesten. Det tror parlamentarikeren fra opposisjonspartiet CHP at euopeiske ledere egentlig mener. Foto: Barış Yarkadaş press Office

– Tror du virkelig at Vesten foretrekker sterke menn fordi de garanterer stabilitet?

– Ja. Lenge var Saddam, Mubarak og Gaddafi praktiske å ha. Vesten tolererte dem og var med på å opprettholde diktaturene i Irak, Egypt og Libya i alle år. Vi ser den samme mentaliteten nå, sier han til NRK.

– Det ser ut som om Europa lever med Alzheimer, sukker han og hinter til kontinentets mørke historie med sterke menn.

– Europa er sjalu på oss

I byen Gumushane, nordøst i landet, er oppfatningen stikk motsatt.

Der deler Ja-folket Erdogans syn på at Europa støtter Nei-siden for å holde Tyrkia nede.

STATSMINISTER YILDIRIM: – Tyskland tyr til ideologi fra 2. verdenskrig for å motarbeide ja-sidens valgkamp. Foto: AHMET ALGÜVERÇİN / NRK

– Europa vil ikke at vi skal utvikle oss, sier en ung kvinne til NRK.

Vi treffer henne på et valgkampmøte der statsminister Binali Yildirim taler for et Ja. Yildirim mener også at flere EU-land har slått seg sammen med Nei-siden. Begrunnelsen er blant annet at flere regjeringer nekter tyrkiske ministre å drive valgkamp i Europa.

– De vil ikke ha en sterk og effektiv tyrkisk president, derfor jobber Europa for Nei-siden.

Dessuten frykter Europa at et nytt osmansk rike skal gjenoppstå. Men europeerne må innse at den tiden snart kommer, sier de to Ja-velgere til NRK

I går fortsatte president Erdogan sin ordkrig mot Nederland og Tyskland, og beskyldte dem igjen for å aktivt støtte Nei-kampanje for å undergrave Tyrkia.

Men maskeradeballet er over, sa presidenten.