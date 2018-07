J.K. Rowling fikk latterkrampe da Trump skrøt av sine skrivekunster

I en rekke Twitter-meldinger tirsdag kveld tok USAs president Donald Trump til å kritisere amerikanske medier som han mener «konstant leter etter feil i twitter-meldingene» hans.

FORFATTER: Donald Trump står oppgitt som forfatter av hele 19 bøker. Hans første bok ble utgitt i 1989, og er skrevet av ghostwriteren Tony Schwartz. Foto: Leah Millis / Reuters

– Etter å ha skrevet mange bestselgende bøker, og på en måte stoler på min egen evne til å skrive, bør det bemerkes at de falske nyhetsmediene går over og konstant leter etter feil i twitter-meldingene mine. Jeg skriver enkelte ord med store bokstaver bare for å legge trykk på dem, ikke fordi de skal skrives med store bokstaver, skrev Trump på Twitter.

Meldingen fikk en av verdens mest kjente forfattere, J.K. Rowling, til å «le» høyt og lenge på Twitter.

– Hahahahahahahahahhahahaha (...) Trekker pusten. Hahahahahaha (...), skrev Rowling.

– Stakkars. Hahahahaha (...), fortsatte hun i flere tweets etter hverandre.

Skrivefeil

Donald Trump har blitt kritisert for at det er skrivefeil i mange av twitter-meldingene hans. Ifølge The Washington Post øker bruken av ordbøker på internett hver gang Trumps tweets inneholder feilstavede ord, eller ord som har blitt brukt feil. Søkene indikerer at folk selv vil sjekke om presidenten har stavet og brukt ordene riktig.

FØRSTE FORSØK: Dette er den første Tweeten Trump skrev om sine egne skriveferdigheter. Foto: Skjermdump / Twitter

Tirsdag kveld har flere påpekt at det er en skrivefeil i tweeten der Trump skryter av skriveferdighetene sine.

Trump skrev: « (...) Fake News constantely like to pour over mye tweets (..)».

«Pour over» betyr å helle over på norsk. Flere mener imidlertid at det riktige ordet hadde vært «pore over», som betyr studere eller lese noe nøye, som for eksempel en bok.

Aktiv Trump-kritiker

– *Tørker tårer og forsøker å få kontroll over pusten*. Seriøst, Donald Trump, er den beste skribenten på jord, avsluttet Rowling twitter-angrepet ironisk.

VERDENSKJENT: De sju bøkene om Harry Potter og hans venner og fiender er oversatt til 79 språk og er solgt i over 450 millioner eksemplarer. Det har gjort forfatter J.K. Rowling til en av verdens best betalte forfattere, ifølge Forbes. Foto: Matt Dunham / AP

J.K. Rowling som gjentatte ganger har kritisert Donald Trump i sosiale medier, både før og etter at han ble president. I april la hun ut et bilde av en person som var utkledd som presidenten med bildeteksten: «»Advarsel: Det er en Hambuse (Boggart på engelsk, journ.anm.) løs på Times Square.

En Hambuse er en skapning som i Harry Potter-universet som kan forme seg til din aller største frykt.

I 2015 lenket Rowling til en BBC-artikkel om Trump og skrev: «Så forferdelig. Voldemort var ikke i nærheten av like ille».

To timer senere la den amerikanske presidenten ut den samme tweeten en gang til. Denne gang hadde han rettet «pour» til «pore».