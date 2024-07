J.D. Vance til landsmøtet: – I kveld er en kveld for håp

Vance åpnet talen til landsmøtet med å snakke om håp og optimisme.

– I kveld er en kveld for håp, sa Vance.

Fra scenen kunngjorde Vance at han takker ja til nominasjonen som visepresidentkandidat.

– Jeg står her ydmyk og overveldet av takknemlighet over å si at jeg offisielt godtar nominasjonen din til å bli visepresident i USA, sa Vance til Trump.

Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance talte natt til torsdag til republikanernes landsmøte.

Han tok også for seg forrige helgs attentat mot Donald Trump.

– Den potensielle morderen var en kvart tomme fra å ta livet av ham. Da Donald Trump reiste seg på det jordet i Pennsylvania, sto hele Amerika ved hans side, sa Vance til forsamlingen, som ropte «kjemp, slåss, slåss».

– Og hva ba han oss om å gjøre for landet vårt. Å kjempe for Amerika, sa Vance.

Vance gikk på talerstolen på landsmøtets tredje dag. 39-åringen er forholdsvis ny i politikken og har vært senator i Ohio siden 2022.

– Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle stå her i kveld, sa han fra talerstolen.

Flere av deltakerne på Republikanernes landsmøte kom med bandasje på høyre øre, tilsynelatende for å vise sympati og støtte til presidentkandidat Donald Trump etter lørdagens attentat. Foto: Jae C. Hong / AP

Roset av Lavrov

Det er fra før av kjent at han er negativ til den amerikanske støtten til Ukraina, og han har sagt at Ukraina ikke vil klare å ta tilbake territoriet som Russland har tatt.

I nattens tale nevnte ikke Vance Ukraina-krigen.

Få timer før talen fikk Vance støtte fra Russlands utenriksminister Sergei Lavrov, for sitt syn på Ukraina-krigen.

– Han er for fred, han er for å gjøre slutt å assistansen som gis til Ukraina, og det må vi ønske velkommen. For det er det vi trenger, å slutte å pumpe Ukraina full av våpen. Da vil krigen ta slutt, sa Lavrov i FN-bygget i New York onsdag.

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov holdt en pressekonferanse i FN-bygget i New York onsdag. Foto: Mark Garten / AP / NTB

Lavrov sa også at de vil samarbeide med enhver leder som det amerikanske folk velger.

– Hvis lederen er villig til å gå inn i dialog preget av gjensidig respekt, sa Lavrov.

Donald Trump kunngjorde utnevnelsen av Ohio-senator James David Vance (39) på dag én av republikanernes landsmøte.

Fra kritiker til støttespiller

Vance har gått fra å være en krass Trump-kritiker, til å bli en av hans mest lojale støttespillere.

Få år tilbake mente han at Trump ikke var skikket til å styre landet og kalte ham en løgner. Han har også advart om at Trump kunne bli en amerikansk Hitler.

I senere år har dette endret seg og de to har fått et nært forhold.

Siden utnevnelsen av presidentkandidaten på mandag har flere amerikanske medier omtalt Vance som fremtiden til det republikanske partiet, og anser han som en god kandidat til å overta for Trump under presidentvalget i 2028.

Preget av oppveksten

Vance vokste opp i en småby i Ohio. Han har vært åpen om sin tøffe oppvekst i den bestselgende boken Hillbilly Elegy, som senere har blitt en film.

– Jeg vil aldri glemme hvor jeg kommer fra, sa Vance fra talerstolen.

Vance er opptatt av å kjempe for amerikanske bedrifter.

– Jeg vokste opp i en småby i Ohio der folk sier det de mener, bruker hendene til å bygge og helhjertet elsker Gud, familien, lokalsamfunnet og landet. Men det var også et sted som er blitt forkastet og glemt av den styrende klassen i Washington, sa han.