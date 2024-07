J.D. Vance taler til republikanernes landsmøte

Vance åpnet talen til landsmøtet med å snakke om håp og optimisme.

– I kveld er en kveld for håp. sa Vance.

Fra scenen kunngjorde Vance at han takker ja til nominasjonen som visepresidentkandidat.

– Jeg står her ydmyk og overveldet av takknemlighet over å si at jeg offisielt godtar nominasjonen din til å bli visepresident i USA, sa Vance til Trump.

Vance tok også for seg forrige helgs attentat mot Donald Trump.

– Den potensielle morderen var en kvart tomme fra å ta livet av ham. Da Donald Trump reiste seg på det jordet i Pennsylvania, sto hele Amerika ved hans side, sa Vance til forsamlingen, som ropte «kjemp, slåss, slåss»

– Og hva ba han oss om å gjøre for landet vårt. Å kjempe for Amerika, sa Vance.

Flere av deltakerne på Republikanernes landsmøte kom med bandasje på høyre øre, tilsynelatende for å vise sympati og støtte til presidentkandidat Donald Trump etter lørdagens attentat. Foto: Jae C. Hong / AP

Roset av Lavrov

Det er fra før av kjent at han er negativ til den amerikanske støtten til Ukraina, og han har sagt at Ukraina ikke vil klare å ta tilbake territoriet som Russland har tatt.

Få timer før talen fikk Vance støtte fra Russlands utenriksminister Sergei Lavrov, for sitt syn på Ukraina-krigen.

– Han er for fred, han er for å gjøre slutt å assistansen som gis til Ukraina, og det må vi ønske velkommen. For det er det vi trenger, å slutte å pumpe Ukraina full av våpen. Da vil krigen ta slutt, sa Lavrov i FN-bygget i New York onsdag.

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov holdt en pressekonferanse i FN-bygget i New York onsdag. Foto: Mark Garten / AP / NTB

Lavrov sa også at de vil samarbeide med enhver leder som det amerikanske folk velger.

– Hvis lederen er villig til å gå inn i dialog preget av gjensidig respekt, sa Lavrov.

Donald Trump kunngjorde utnevnelsen av Ohio-senator James David Vance (39) på dag én av republikanernes landsmøte.