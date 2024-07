Saken oppsummert J.D. Vance, forfatter av bestselgeren «Hillbilly Elegy», er Donald Trumps visepresidentkandidat.

Etter kunngjøringen økte seingen av filmen basert på Vances bok med nesten 1200 prosent.

Boken, som er en biografi om Vances liv i en fattig familie i Rustbeltet, har solgt minst 1,6 millioner eksemplarer og toppet New York Times' bestselgerliste.

Vance, som tidligere har kritisert Trump, har de siste årene støttet ham og fører en politikk med mange likheter til Trumps.

Noen kritikere har uttrykt bekymring for Vances fremstilling av fattige i Appalachia i boken sin.

Vance har vært Ohio-senator siden 2022.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Da han ble utpekt som Trumps visepresidentkandidat ble han verdenskjent. I USA ble James David Vance imidlertid landskjent i 2016 med boken «Hillbillyens klagesang».

Ifølge Forbes var «Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis», som den heter på engelsk, boken som lanserte hans politiske karriere.

Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump med Ohio-senator og visepresident-kandidat J.D. Vance på møtet der kandidaturene ble kunngjort. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP/NTB

Ohio-senator Vance er av Washington Post nå beskrevet som fremtiden til det republikanske partiet. En som kan ta over for Trump i valget i 2028. Og en som kan arve de Trump-tro velgerne.

Boken traff en nerve

Da boken kom, mente både konservative og liberale at den illustrerte splittelsen i befolkningen, ifølge Deadline.

Den toppet New York Times' bestselgerliste i to måneder. Før kandidat-kunngjøringen hadde den solgt minst 1,6 millioner eksemplarer.

Variety og Forbes skriver at mange mente boken forklarte hvorfor så mange i den hvite arbeiderklassen ble trukket mot Trump.

Boken er en biografi og handler om Vance-familien i en liten by i det såkalte Rustbeltet i USA. Den beskriver hvordan familien sliter med fattigdom og avhengighet.

Haley Bennett som Lindsay, Glenn Close som Mamaw og Owen Asztalos som den unge J.D. Vance i «Hillbilly Elegy» på Netflix. Foto: Lacey Terrell / NETFLIX

Den beskriver også hvordan Yale-studenten J.D. Vance dras mellom sin gryende juskarriere i storbyen og familiens problemer hjemme i Ohio.

Ble Hollywood-film

I 2020 kom også filmen basert på boken, med navn som Glenn Close og Amy Adams, regissert av veteran Ron Howard.

Filmen hadde et kort vindu den gikk på kino, før den kom på strømmetjenesten Netflix.

Haley Bennett som Lindsay, Gabriel Basso som J.D. Vance og Amy Adams som Bev i «Hillbilly Elegy». Foto: Lacey Terrell / NETFLIX

NRKs Filmpolitiet ga den terningkast 3.

«Dette fremstår mer som en sosialpornografisk historie skapt for oss som liker å beglo folk som har det verre enn oss selv.» skrev filmanmelder Birger Vestmo.

På den åpne anmelderdatabasen Rotten Tomatoes har filmen bare 25 prosent positive anmeldelser fra kritikere, men derimot en score på 82 prosent fra seere.

Voldsom seerøkning

Mandag kveld kunngjorde presidentkandidat Donald Trump på Truth Social at J.D. Vance var hans kandidat til visepresident.

Etter dette, eksploderte interessen for den fire år gamle filmen om mannens liv.

CNN, Variety og Deadline er blant mediene som refererer til en måling av Luminate. Den viser at seeingen av filmen økte fra 1,5 millioner minutter søndag til 19,2 millioner mandag.

Det er en økning på 1179 prosent.

Målingen av strømme-seing Analysebyrået Luminate samler strømme- og seerinformasjon og leverer blant annet de offisielle listene til Variety.

Deres tjenester er brukt av blant annet Billboard, Nielsen og TVtracker i USA.

Filmen om J.D. Vaces liv, «Hillbilly Elegy» ble det sett 1,5 millioner minutter av på Netflix søndag 14. juli, slik Netflix måler seing.

Mandag, etter at Trump offentliggjorde sin visepresident-kandidat, ble filmen sett i 19,2 millioner minutter.

Det er en økning på 1179 prosent, ifølge Luminate.

Filmen varer 117 minutter. Om man deler mandagens seerminutter på varigheten, anslås at filmen er sett 163.836 ganger. Kilde: Luminate, Variety

Ifølge CNN ble filmen Netflix' sjette mest sette i USA tirsdag. I tillegg toppet boken Amazons bestselgerliste under et døgn etter kunngjøringen.

Skeptiske til hillbilly-beskrivelsen

Forbes skriver at boken stort sett fikk positiv mottakelse, men at enkelte kritiserte måten han portretterte Appalachia på.

Også NBC News beskriver polariserende anmeldelser.

Blant annet reagerte flere kritikere på fremstillingen av hvordan fattige angivelig bruker velferdssystemet.

The Guardian-anmelderen mener Vance skylder på hillbilly-psyke og -kultur i stedet for strukturelle økonomiske ulikheter.

Et bilde tatt i april 2021 som viser barndomshjemmet til J.D. Vance i Middleton i Ohio. Foto: Dan Sewell / AP/ NTB

Lederen for Appalachia-studier ved Berea College i Kentucky, Silas House, mener «Hillbillyens klagesang» er støtende og gir et uriktig bilde av regionen.

Til Politico sa han i 2022 at han ikke ser boken som en biografi, men som «en avhandling som bruker stygge stereotyper og troper» for å oppnå det Vance vil.

Professoren sier han ikke benekter ektheten av Vances familiehistorie, men at historien er full av utsagn om klasse, folkegrupper og kjønn tilpasset spesifikke publikumsgrupper.

– For enhver som virkelig kjenner regionen, er det en dypt problematisk bok, fordi den er så villedende. Den mangler så mye kontekst, og han visste nøyaktig hva han gjorde, hevder House.

Tidligere Trump-kritiker

J.D. Vance kritiserte Trump i 2016. Han kalte Trump «kulturell heroin» i The Atlantic fire måneder før valget.

Han skal også angivelig ha foreslått via en Facebook-melding at Trump kan være «Amerikas Hitler».

Men de siste årene har han støttet Trump. Han er imot abort og støtte til Ukraina. Han har også jobbet for å fjerne muligheten til å ha noe annet kjønn i passet enn mann eller kvinne.

Vance har ifølge NBC også sagt han er imot likekjønnet ekteskap.

Han er skeptisk til valgresultatet i 2020 og fører en politikk med mange likheter til Trumps.

J.D. Vance på talerstolen i Delaware i Ohio i april 2022, der han ga sin støtte til Donald Trump i forkant av primærvalgene. Foto: GAELEN MORSE / Reuters/ NTB

Ifølge BBC tenker Vance og Trump spesielt likt om handel, innvandring og utenrikspolitikk.

President Joe Biden har kalt ham en Trump-klone. Staben hans har beskrevet Vance som en MAGA-ekstremist.

Vance kommer som beskrevet fra fattige kår. Men etter å ha tjenestegjort i Irak og studert på Yale, jobbet han som investor for PayPal-grunnlegger Peter Thiel.

Nå har han vært Ohio-senator siden 2022. Og kan altså bli USAs neste visepresident.

Interessert i mer utenriksstoff? Hør podkasten her: