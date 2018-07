Ivanka Trump legger ned klesmerke

I en uttalelse sier hun at hun fokuserer på arbeidet sitt i Washington, skriver Washington Post. Merket, som bærer Ivanka Trumps navn, ble etablert i 2014.

The New York Post melder tirsdag at selskapet legges ned umiddelbart, ifølge NTB.

Presidentens datter har fått kritikk for at selskapet har brukt utenlandsk arbeidskraft for å produsere klær i utlandet. Den siste tiden har hun, i likhet med faren, oppmuntret amerikanske selskaper til å ansette amerikanere.

Ivanka Trump forlot merket for litt over et år siden for å kunne gå inn i jobben som seniorrådgiver i Det hvite hus, skriver BBC.

Hun har blant annet fått kritikk for mulig interessekonflikter i forbindelse med selskapet.