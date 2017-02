Ivanka Trump fordømmer trusselbølge mot jøder i USA

Bare i forrige uke registrerte FBI 27 falske bombetrusler mot jødiske kulturhus fordelt på 17 delstater.

Dermed har det totale antallet trusselmeldinger den siste måneden nådd 69, skriver BBC.

Samtlige av truslene har vist seg å være falske, men har ført til evakuering og naturlig nok skapt frykt i det jødiske samfunnet i landet.

Felles for alle truslene er at de er framsatt via telefon, og i flere tilfeller har trusselmakerne fordreid stemmen sin.

Uakseptabelt

President Donald Trump har ifølge hans pressetalsmann Sean Spicer gjort det klinkende klart at han mener truslene mot jøder er uakseptable.

– Hat og hatmotivert vold av alle slag hører ikke hjemme i et land som er tuftet på løftet om individets frihet, sier Spicer ifølge NBC.

Under et besøk på et afro-amerikansk museum i Washington i dag utdypet Trump:

– Vi må bekjempe fordommer, intoleranse og hat i all dets stygge former. De antisemittiske truslene som er rettet mot det jødiske samfunnet er forferdelige og vonde, sier Trump.

Trump har tidligere fått kritikk for selv å ha opptrådt antisemittisk og for valget av Stephen Bannon som sin nærmeste rådgiver. Bannon ble av den israelske avisen Haaretz beskrevet som en «høyreekstrem antisemitt».

Under en pressekonferanse i forrige uke skjelte Trump ut en journalist som forsøkte å stille spørsmål om oppblomstringen av antisemittisme.

Selv om journalisten ikke antydet at Trump selv var antisemitt, tok presidenten spørsmålet personlig og stemplet det som en fornærmelse.

Jødisk datter

Trumps datter Ivanka konverterte til jødedommen før hun giftet seg med Jared Kushner.

Med henvisning til trusselbølgen, skrev hun følgende på sin twitter-konto:

«USA er en nasjon som er bygget på prinsippet om religiøs toleranse. Vi må verne våre gudshus og religiøse sentre»

Den jødiske organisasjonen JCC som driver flere helse- og undervisningssentre i USA sier de har tatt en gjennomgang av sine sikkerhetsrutiner etter alle truslene.

I tillegg til trusler, har det også vært tilfeller av hærverk mot jødiske eiendommer. Nylig ble 100 gravsteiner vandalisert på en jødisk gravplass i St. Louis i Missouri.