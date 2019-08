Italienske medier: Norske kvinner bøtelagt etter kanalbading i Venezia

De to kvinnene i 20-årene badet i Cannaregio-kanalen i Venezia, skrev Corriere del Veneto lørdag.

Ifølge Corriere var det klokken 01.30 om natten de to Bergens-kvinnene kastet seg ut i kanalen i bare undertøyet.

Det samlet seg etter hvert flere tilskuere til de badende, som i avisen beskrives som «høye, blonde og slanke».

Etter noe tid kom politiet til stedet og tok dem med seg til politistasjonen. Ifølge Corriere kastet en av kvinnene opp på stasjonen, muligens som et resultat av at vannet i kanalen var skittent og rottebefengt.

Kvinnene fikk en bot på 450 euro (vel 4500 norske kroner) hver og ble utvist fra Venezia i to dager, skriver Tiscali.

To tyske turister satte opp stormkjøkkenet sitt ved Rialto-broen i juli. Foto: Luca Bruno / AP

Nye regler i mai

Innbyggerne og lokale myndigheter i Venezia har i flere år irritert seg over oppførselen til de stadig flere turistene som besøker byen.

I mai innførte Venezia strenge regler i kraft for hva som ikke er tillatt.

Blant det som ble forbudt var nettopp å bade i kanalene, i tillegg til blant annet å vaske seg i fontenene og gå rundt i byen i bikini eller bar overkropp.

I juli fikk to tyskere bot for å ha fyrt opp stormkjøkkenet sitt i ved den berømte Rialto-broen for å lage kaffe.

De fikk 950 euro i bot (nesten ti tusen kroner) og, i likhet med de norske kvinnene, bortvist fra byen.

Begrensninger i flere byer

Venezia er bare en av flere italienske turistmål som har innført strenge regler for hvordan turister kan oppføre seg.

Tidligere i august vedtok Roma et forbud mot at man setter seg ned på den berømte Spansketrappen.

Allerede i 2012 vedtok bystyret i Roma en lov som forbød å sette seg ned og innta pizza, iskrem, sandwicher eller annen mat ved historiske monumenter i Centro Storico, hvor Spansketrappen, Piazza Navona og Pantheon alle ligger.

Også i Firenze har myndighetene innført regler for hvordan turistene kan oppføre seg.

Les også: Den vanskelige masseturismen