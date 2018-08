Italienske medier: 11 omkomne etter brokollaps i Genova

En 200 meter lang seksjon av den opphøyde motorveien i utkanten av Genoa kollapset tirsdag ettermiddag.

11 person skal være døde og fem alvorlig skadet, melder nyhetsbyrået ANSA.

Redningsmannskaper har funnet flere knuste biler med døde personer i. Én person er trukket fram i live og sendt med helikopter til sykehus.

Morandi-broen har kollapset over et tett bebodd område i den italienske byen Genova, ifølge den italienske avisen La Repubblica.

Et øyenvitne forteller til avisen Secolo XIX at han så broen kollapse 20 meter foran bilen sin.

– Det føltes som et lynnedslag. Først kollapset den midterste pilaren, før resten falt ned, forteller Davide Ricci til avisen.

Titalls døde

– Dette er en apokalyptisk situasjon! Titalls er døde, deriblant folk som ble truffet av brua og sittende fast under steiner. Brannmannskapet, sammen med hjelpearbeidere, jobber med å hente ut pasienter, hvorav flere er sendt til sykehuset i Genova, sier sjefen for nødetaten 118, Francesco Bermano, ifølge avisen La Repubblica.

Opp til ti biler skal ha forsvunnet ned i avgrunnen da broen kollapset.

Store brann- og redningsmannskaper er satt inn for å gjennomsøke steinmassene under Morandi-broen, som er en del av en firefelts motorvei, A-10. De første TV-bildene viser et svært åpent felt der motorveien skulle ha vært.

– En enorm tragedie

Ifølge myndighetene er trolig en konstruksjonsfeil grunnen til at broen kollapset.

Den italienske avisen Corriere della Sera skriver at Morandi-broen ble bygget på 60-tallet. Broen er over en kilometer lang og 90 meter høy.

Rundt 200 meter av Morandi-Broen har kollapset. Foto: HANDOUT / AFP

Det er iverksatt en stor redningsoperasjon, opplyser italiensk brannvesen.

Italienske medier melder at 200 meter av broen kollapset.

Italias samferdselsminister, Danilo Toninelli, følger ulykken.

– Dette er en enorm tragedie, skriver Toninelli på Twitter.

Innenriksminister i Italia, Matteo Salvini, skriver at han følger situasjonen minutt for minutt.

– Jeg takker de 200 brannmennene, og alle de andre heltene, som allerede jobber for å redde liv, skriver han Twitter.

Genova ligger ved Middelhavet nordvest i Italia. Boren er en viktig ferdselsåre mellom Lombardia og Piemonte i nord og kysten ved Liguria. Den knytter seg til hovedveien som går vestover til Frankrike.