Italienske «Fruen» sklir nærmere havet – nå har forskerne funnet ut hvorfor

Det er kanskje ikke steinhard journalistikk, men nordmenn – og da norske journalister spesielt – ser ikke ut til å få nok av Mannen.

Fjellmassivets bevegelser blir fulgt minutt for minutt, millimeter for millimeter. Det skrives et stort antall nyhetssaker, og Mannens bevegelser sendes direkte 24 timer i døgnet.

Noen vil kanskje si dekningen blir i overkant tung.

Men det skal sies at Norge er ikke alene i sin fasinasjon – eller frykt – for bevegelser i store fjell.

Ingen vet når det vil komme et ras fra fjellet Mannen, men geologene vet at det vil skje. På fire år har deler av fjellet flyttet seg sju meter!

Bevegelse i «Fruen»

Vulkanen Etna på Sicilia – eller «Fruen» (la Signora) på folkemunne – risikerer nemlig å lide samme skjebne som «Mannen». I alle fall nesten.

Vulkanen beveger seg 14 millimeter i året, ifølge forskning referert av BBC tidligere i år.

Så skal det sies at den hastigheten ikke er all verden. National Geographic påpeker at vulkanen beveger seg flere ganger saktere enn fingerneglene våre vokser.

FINGERNEGL: Vulkanen Etna beveger seg saktere enn din fingernegl vokser, ifølge forskere. Foto: Chris Hadfield / AFP

Men det betyr ikke at det hele er uten dramatikk.

Dersom deler av vulkanen skulle skli ut i Middelhavet, vil det kunne skape en «megatsunami» som kan ødelegge kystlinjen som strekker seg øst for Middelhavet.

– En massiv kollaps ville blitt en katastrofe for et stort og tett befolket område, sier Boris Behncke til National Geographic.

Oppmerksomheten rettes særlig mot vulkanens sydøstlige flanke.

POTENSIELL KATASTROFE: Dersom deler av Etna skulle skli ut i Middelhavet, vil konsekvensene kunne bli enorme. Foto: Salvatore Allegra / AP

Tyngdekraften

Vel så spennende som bevegelsene i seg selv, er årsaken til bevegelsene. I lang tid har forskerne trodd at det er flytende magma på innsiden av vulkanen som har forårsaket glidingen.

Men en forskningsgruppe, ledet av Morelia Urlaub, kom nylig med en rapport som tyder på at det faktisk er tyngdekraften som er hovedårsaken til forflytningen.

Urlaub utelukker ikke at magma også spiller en rolle, men sier at flere forskingsprosjekter tyder på at tyngdekraften er den viktigste faktoren:

– Det ser ut til at konsensusen nå er at tyngdekraft-drevet forflytning er den viktigste mekanismen, sier Urlaub til National Geographic.

Hva sier så Urlaubs data om sannsynligheten for at deler av Etna raser ut i Middelhavet, og skaper en «megatsunami»?

Dataene viser at et slikt scenario er mulig, men Urlaub understreker at de ikke har nok informasjon til å konkludere.

I mellomtiden er det bare å følge med på denne livesendingen, som viser «Fruen» minutt for minutt.