Italiensk vinindustri lider under koronakrisen

Italia står for nesten en femdel av verdens vinproduksjon, og nesten halvparten av italiensk vin blir solgt på hjemmemarkedet. Men i to måneder har restauranter og barer vært stengt, og italienerne har måttet holde seg hjemme for å hindre spredning av koronaviruset.

I tillegg har salget til restauranter og barer i resten av verden nesten blitt utradert.

– Folk kjøper fortsatt vin på butikken, men det kan ikke kompensere for at restaurantmarkedet nesten står stille, sier Lodovico Giustiniani, som leder bransjeorganisasjonen Confagricoltura i Veneto.

Selv sier Giustiniani at salget av hans egen prosecco, Borgoluce, falt med 90 prosent i mars.

Logistikken skaper problemer

Enda verre har det gått for prestisjetunge viner som Barolo. Nesten all denne vinen selges nemlig på restaurant. Kooperativet Terre del Barolo står også bak mer rimelige vinmerker som Barbera og Dolcetto, men de kan ikke gjøre opp for tapet av Barolo-salget. I tillegg står produsentene foran en logistisk utfordring, siden den vinen som nå står i kjellerne, ikke blir solgt. Da blir det heller ikke plass til vinen som skal lages til høsten.

Flere italienske vinprodusenter har fulle kjellere på grunn av dårlig salg. Nå kan de få problemer med å få plass til høstens produksjon. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Noen produsenter, deriblant Chianti, har valgt å kutte i produksjonen, noe som i seg selv vil føre til økonomiske problemer. Andre velger å bruke ressursene sine til å lage en type alkohol som det nå er høyere etterspørsel etter enn noen gang før.

Vil gjøre billigvin til håndsprit

Vinkooperativene i Frankrike, Italia og Spania har nemlig bedt EU øremerke 350 millioner euro (3,95 milliarder kroner) til destillering av lavkvalitetsvin, slik at det kan bli til håndsprit. Landbruksorganisasjonen Coldiretti har planer om å gjøre 300 millioner liter billigvin til desinfeksjonsmiddel.

Også i andre land har alkoholprodusenter gått over til produksjon av håndsprit. Den norske spritprodusenten Arcus planlegger å produsere 15-20.000 liter, mens i Danmark har fotballklubben AGF gitt bort flere tusen liter øl til formålet.

Dette vil hjelpe produsentene som lager vin med kort holdbarhet, men Giustanini minner om at det ikke er mulig for de dyrere vinene, som Barolo. Slike viner kan nemlig holde i flere tiår.

Italienske restauranter og barer skal etter planen få åpne igjen fra 1. juni. Det er noe vinindustrien gleder seg til, men Paolo Boffa, som leder Terre del Barolo, tror ikke krisen er over for vinprodusentene med det.

– Men som bønder er vi vant til å ofre mye, og vi skal ikke gi opp.

