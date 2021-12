Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå er det mange barn som blir syke. Det var det ikke før. Vi vil ikke at hun skal ende på sykehus, med alle disse fæle greiene som dette monsteret tar med seg, sier Laura Brugnoni. Hun stryker datteren Nives over håret.

– Hva sier du, skal vi få skremt vekk monsteret?

Nives på fem og et halvt kikker opp på moren og nikker bestemt.

Hun har fått sitt første stikk i dag, på et nyopprettet vaksinesenter inne på et av Romas mest populære aktivitetssentre for barn, Explora-museet.

Italienske myndigheter startet vaksineprogrammet for dem mellom 5 og 11 i midten av desember.

Mange barn vaksinert

Tallene fra morgentimene på nyttårsaften viste at litt over 300 000 barn i aldersgruppen har tatt vaksinen så langt.

Smittetallene for de yngste barna har økt raskt mot slutten av året, og for Laura Brugnini var det ikke noen vei utenom vaksinering av datteren, til tross for kvaler og bekymringer.

– Vi hadde foretrukket å ta tjue doser til selv, hvis det hadde hjulpet. Men det måtte gjøres hvis vi skal komme ut av dette. Det må vi klare, håper jeg. Veldig snart.

Flere av vennene i klassen til Nives har vaksinert seg nå i romjula. Hun ramser opp navnene. Victoria. Catherina. Og Karen, hun har også tatt den.

Nives kan feire: Gult armbånd for å leke på Explora-museet, rosa for å ha tatt vaksinen. Foto: Gustav Hofer

– Og tre fettere tidligere i dag, forteller faren entusiastisk.

– Vi gjør ikke dette med lett hjerte. Men vi vet at det er bra for henne, det er den riktige tingen å gjøre.

Det var ikke lett å få bestilt time, forteller han. Mange foreldre er ivrige etter å få det gjort før skolestart den 10. januar.

– Det er fint å gjøre det her, hvor stemningen er leken og morsom. Bedre enn på et vanlig sykehus.

Brødrene Leonardo (10) og Guglielmo (11) holder beviset i hendene: De er "små store helter". Foto: Gustav Hofer

– Vil tilbake til friheten

Tanken på flere måneder med stengte skoler og nettbrett-læring er en av grunnene til at mange foreldre har latt seg overbevise, til tross for bekymringer.

Eleonora fylte ti år i går, og er aller mest lei av å gå med munnbind overalt. Og å ta koronatester.

Hun skulle egentlig tatt vaksinen sammen med broren i dag, men klassen hans er i karantene, så han måtte vente til januar.

– Jeg vil tilbake til friheten, erklærer Eleonora.

– Hjelper vaksinen, tror du?

– Ja! De har sagt det på radioen. Jo flere som vaksinerer seg, jo raskere blir vi kvitt COVID.

Hva Eleonora gleder seg mest til når pandemien en gang er over? Å kaste munnbindet. Foto: Gustav Hofer

– Vaksine for barnas skyld

Det er ikke alle foreldre som deler Eleonoras tillit til hvordan vaksinespørsmålet dekkes i italienske medier.

For dr. For Teresa Ierardi, som er ansvarlig for denne delen av vaksineprogrammet i Roma kommune, er det hensynet til barnet selv som veier tyngst når hun snakker med tvilende mødre og fedre.

– Selv om symptomene ofte er lette hos barn som får COVID, er det ikke alltid slik. Dette er ikke en vaksine barna tar bare av hensyn til eldre slektninger, sier hun.

– Vaksinen er til for barnas skyld. Siden vi begynte vaksineringen i denne aldersgruppen har vi ikke noen rapporter om bivirkninger. Absolutt ikke.

Fulle lister

Slik hun ser det, har oppslutningen om vaksineringen i den yngste aldersgruppen uansett vært over all forventning.

– Vi hadde ikke våget å tro det, men helt siden fra vi startet opp 16. desember, har listen over timebestillinger vært full. Vi har virkelig merket foreldrenes iver. Og barna forteller at de vil tilbake til livet de hadde før. Skolen. Lekeplassen. Feriene.

Til tross for entusiasmen Ierardi snakker om, har lista blitt lagt langt lavere enn for voksne når man snakker om hva målet for kampanjen er.

Hvis halvparten av de 3,6 millionene italienere som er mellom fem og elleve år gamle tar vaksinen, er landets myndigheter fornøyde.