Italias unge går mot ytre høyre

– Jeg liker virkelig Meloni og hennes forslag til nye lover. Jeg håper hun kan gjøre noe for oss unge, sa 26 år gamle Annelisa Mancini på valgkampavslutningen til Giorgia Meloni som leder Fratelli d'Italia (Brødre av Italia).

Hun kom sammen med en venninne til byen Latina, rett sør for Roma, der Meloni møtte sine tilhengere.

26-åringen sier til NRK at hun opplever at unge blir tråkket på. Italia har Europas høyeste ungdomsledighet på over 32 prosent. Mange unge sliter med å få råd til å flytte hjemmefra. Andre forlater hjemlandet for å finne arbeid.

For mens Frankrike og Spania opplever vekst, sliter Italia med en svak økonomi, høy offentlig gjeld og budsjettunderskudd.

Snur seg mot høyre

Mange unge italienere ser mørkt på fremtiden og de har lite tillit til sine politikere. I en meningsmåling fra januar svarte nesten femti prosent av velgere under 30 år at de ikke kommer til å stemme ved dette valget.

Målingen viser også et flertall av de stemmeberettigede mellom 18 og 40 år støtter populistiske partier som Femstjernesbevegelsen, Lega og Berlusconis Forza Italia.

De to siste ukene før valget er det ifølge italiensk lov forbudt med meningsmålinger. En måling som ble publisert 17. februar viste en oppslutning på 35,6 prosent til sentrum-høyre, 28,6 prosent til Femstjernersbevegelsen og 27,9 prosent til sentrum-venstre, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Men siden 33,8 prosent av velgerne svarte at de ennå ikke hadde bestemt seg er tallene svært usikre.

Vil bli Italias først kvinnelige statsminister

NRK møtte en engasjert Giorgia Meloni da valgkampen ble avsluttet fredag kveld. Hun nikker bekreftende når hun blir spurt om det er på tide at Italia får sin første kvinnelige statsminister.

– Jeg håper og mener det. Det er mange kvinner som gjør den jobben godt over hele verden og jeg at det er noe jeg også kan gjøre, sier hun.

Giorgia Meloni Foto: Filip Huygens / NRK

Høyresiden ligger an til å gjøre et godt valg i Italia, men siden Femstjernersbevegelsen sier den ikke vil samarbeide med noen, er det vanskelig å forutsi hvem som da vil støtte hvem.

Giorgia Meloni sier hun er klar til å ta ansvar, mens de andre statsministerkandidatene krangler.

Partiet hennes holdt det avsluttende valgmøtet i Latina, en by som alltid har støttet høyresiden. Det var også her hun åpnet valgkampen sammen med en annen av partiets kandidater, Rachele Mussolini, barnebarnet til Benito Mussolini. Byen ble i sin tid grunnlagt av Mussolini, Italias fascistiske leder, men Meloni sier det ikke er derfor hun valgte Latina.

– Jeg ble født i 1977. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal snakke om Mussolini. Han ble født for 70 år siden. Jeg har alltid vært demokratisk, sier hun til NRK.