Matteo Salvini er leder for det høyreradikale partiet Ligaen. Frem til september 2019 var han Italias innenriksminister.

I dag stilles han for retten for kidnappingsforsøk.

Saken gjelder en båt fra den spanske hjelpeorganisasjonen Open Arms. I august 2019 fikk den ikke lov til å legge til kai på Lampedusa. I nesten tre uker fikk de 147 flyktningene om bord ikke tillatelse til å komme i land for å få hjelp. Noen av båtflyktningene kastet seg i sjøen i desperasjon.

«Skal jeg gå i retten for dette? For å ha beskyttet mitt land? Jeg skal holde hodet mitt høyt også for dere». Tvitret Salvini etter at han ble stevnet for retten.

– Hvis noen i EU tror at Italia skal fortsette å være et flyktningmottak, så har de misforstått, sa Salvini like etter at han ble landets innenriksminister. Foto: Emilio Morenatti / AP

Ingen åpen havn

Salvini var minister i 2018–2019 i regjeringen til Giuseppe Conte. Ligalederen er kjent for en streng innvandringspolitikk. Han krevde blant annet at de andre EU-landene skulle ta imot flyktningene som kom i land i Italia.

– Hvis noen i EU tror at Italia skal fortsette å være et flyktningmottak, så har de misforstått, sa Salvini like etter at han ble landets innenriksminister.

ÅPNE ARMER: -Skipet hadde mulighet til å gå hvor som helst. Det var bare et forbud mot å legge til kai, sier Salvinis advokat. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

– Kunne ha lagt til land 100 000 andre steder

Salvinis advokat Giulia Bongiorno benekter at ministerens ordre om å nekte flyktninger å gå i land kan kalles kidnapping.

– Det var ingen frihetsberøvelse. Skipet hadde mulighet til å dra hvor som helst. Det var bare et forbud mot å legge til kai. De hadde 100 000 steder å legge til.

Det sa advokaten på en pressekonferanse etter at det ble reist tiltale mot Salvini tidligere i år.

Den tidligere ministeren hevder at det å nekte båtflyktninger i å legge til kai redder liv, fordi det avskrekker migranter fra det å legge ut på den farlige reisen over Middelhavet.

«Det siste skipsforliset er et bevis på at hvis vi åpner havnene, vil flere mennesker dø» skrev Salivini på Facebook etter at en båt med 120 flyktninger forliste på vei fra Libya til Italia i januar 2019.

Salvini har også ment at det å ta imot flyktninger fører til økt menneskesmugling.

«Det siste skipsforliset er et bevis på at hvis vi åpner havnene, vil flere mennesker dø» skrev Salivini på Facebook i januar 2019 Foto: Riccardo Antimiani / AP

Mistet immuniteten

Salivini har også tidligere vært stevnet for å forhindre flyktninger å komme i land i Italia. I juni 2019 ble en Gregoretti kystvaktbåt med 100 sudanske flyktninger om bord nektet innlandsstigning på Sicilia. Båten lå til kai i seks dager, mens Salvini forhandlet med andre EU-land om at båten kunne sendes videre. Flere av migrantene om bord hadde da påvist tuberkulose og var alvorlig syke.

Det italienske Senatet stemte i 2020 for å frata Matteo Salvini hans parlamentariske immunitet, slik at han kunne bli stilt for retten.

Saken ble forsøkt brakt inn for retten i Catania, men endte med at den ble avvist av statsadvokaten.

Påtalemyndigheten hevdet at Salvinis ordre ikke brøt med internasjonale avtaler.

Statsminister i vitneboksen

Saken mot Salvini starter i Palermo 15. september. Det er kalt inn 26 vitner. Blant disse er tidligere statsminister Giuseppe Conte. Også nåværende utenriksminister Luigi Di Maio og innenriksminister Luciana Lamorgese skal vitne.

Tidligere statsminister Giuseppe Conte er en av de 26 som skal vitne i saken mot Salvini. Foto: Yara Nardi / Reuters

Dersom han blir dømt for kidnapping av de 147 båtmigrantene, risikerer Salvini 15 år i fengsel. Det kan også føre til at han ikke lenger kan ha politiske verv.