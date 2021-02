Italias ambassadør til Kongo drept i angrep på bilkolonne

Attanasio reiste i en kolonne biler fra FNs stabiliseringsstyrke i Kongo. Ifølge den italienske avisa Corriere della Sera kan angrepet ha vært et forsøk på å kidnappe FN-personell

Avisa skriver også at det var et tredje offer for angrepet som ble utført med håndvåpen.

Utenriksminister Luigi Di Maio uttrykker dyp smerte over tapet av Luca Attanasio. Han sier til avisa Corriere della Sera at det så langt er lite informasjon om angrepet, men at alt skal bli gjort for å belyse det som skjedde.

Den italienske ambassadøren reiste sammen med personell fra Monusco, som er FNs fredsbevarende styrke i Kongo. Bildet er fra oktober 2018. Foto: Oleksandr Klymenko / Reuters

Angrepet skjedde nær byen Kanyamahoro inne i Virunga nasjonalpark, nær grensene til Rwanda og Uganda. Ambassadøren reiste sammen med personell fra Monusco, som er FNs fredsbevarende styrke i Kongo, skriver Guardian.

.