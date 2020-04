Italias «pasient nummer én» er friskmeldt – og har fått datteren Giulia

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– 20. februar var en onsdag. Om formiddagen, ved 12-tiden, kom det en forespørsel om å teste en person for koronaviruset, forteller Andrea Filippin når NRK møter ham på sykehuset i den lille byen Codogna.

Han er direktør ved sykehuset, som ligger rundt 100 kilometer sør for Milano.

Legen som ba Filippin om å teste «pasient nummer en», hadde blitt fortalt av kona hans at mannen hatt kontakt med en person fra Kina.

– Da mannen kom til akutten dagen før, ble det tatt røntgenbilder. De antydet en vanlig lungebetennelse. Men i løpet av de neste timene hadde den blitt kraftig forverret. Han hadde svært tungt for å puste, han pustet i praksis med en halv lunge, sier Filippin.

Ifølge Il Messaggero er «pasient nummer en» en 38 år gammel mann. Han heter Mattia til fornavn, bor i Codogno og arbeider for det multinasjonale selskapet Unilever.

– Vi ble mistenksomme nettopp fordi han var såpass ung. Hadde han vært en eldre pasient, kunne vi ha forvekslet det med vanlig lungebetennelse som vi ofte ser om vinteren, sier Filippin til NRK.

Andrea Filippin er medisinsk direktør ved Civico sykehus i Codogno. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Trodde han var død

Andrea Filippin forteller at 38-åringen raskt ble dårligere.

– Da foreldrene og kona kom til sykehuset, trodde de han var død. Vi måtte fortelle dem at han ikke var død, men at de måtte ta på seg masker.

I løpet av få timer kom det eksperter fra Sacco-sykehuset i Milano. De vurderte at tilstanden til Mattea var så kritisk at det ikke var forsvarlig å frakte ham til et annet sykehus.

Også Mattias kone, Valentina, testet positivt for koronaviruset. Hun var høygravid og ble sendt til et sykehus i Milano.

Myndighetene i Codogna tok raskt grep og stengte ned byen. Bildet fra 12. mars viser en nesten mennesketom by. Foto: Antonio Calanni / AP

Skjønte epidemien var kommet

Samme dag kom det inn en pasient til. En 44 år gammel mann med de samme symptomene og samme alvorlighetsgrad.

– Situasjonen var nå at vi hadde to pasienter, to unge pasienter, som var smittet av koronaviruset, og som kjempet for livet, sier Filippin.

Det ble besluttet at akuttmottaket skulle stenges av sikkerhetshensyn. Alt helsepersonell som skulle på jobb, måtte ikle seg smittevernutstyr. Alle andre som skulle inn på sykehuset, måtte avvises.

Dette var bare starten. Legene skjønte raskt at det ikke var begrenset til disse to pasientene. Mange mennesker i Codogno som begynte å vise symptomer på covid-19.

Vi forsto at koronaepidemien var kommet til Codogno. Andrea Filippin / NRK

– Det var personer som ikke hadde vært i kontakt med verken pasient 1 eller 2, og det tydet på at det var en epidemi i hele området i Codogno. Vi forsto at koronaepidemien var kommet til Codogno, sier Filippin.

Stengte raskt ned byen

Myndighetene i Codogno var raske til å forstå situasjonen. Folk holdt seg inne, brukte ansiktsmasker og holdt avstand.

Togene sluttet å stoppe på stasjonen – ingen skulle reise noe sted Butikker som ikke solgte helt nødvendige varer, ble stengt. De hadde uansett ikke kunder.

Til tross for at mange døde, kom Codogno seg ut av krisen. Etter tre uker hadde smitteraten falt og byen ble holdt frem som et godt eksempel.

Doktor Fiilippin sier at Italia ikke var klar til å møte en epidemi av denne størrelsen

– Ingen kunne ha forestilt seg en slik situasjon. Problemene i helsevesenet i Italia har dreid seg om helt andre ting, om ventelister og lignende, sier han.

Nå tror han at de har lært. Neste gang vil de reagere raskere.

– I fremtiden vet vi at vi må umiddelbart tenke på hvordan vi kan øke plassene og finne plasser til pasienter hvor man mistenker smitte.

Friske foreldre

Og hvordan gikk det med Valentina og Mattia?

Han ble friskmeldt etter en måned. Hun var ikke like syk og ble også utskrevet.

Også foreldrene til Mattia ble rammet. Moren er nå frisk, mens faren døde av viruset.

7. april fikk paret datteren Giulia, deres første datter.

– Da jeg lå i koma drømte jeg om dødens forkammer. Nå ser jeg solen foran meg, sier Mattia nå.

Mandag denne uken lot Mattia seg intervjue i Repubblica. Han fortalte at han ble bevisstløs i Codogno og våknet opp etter 20 dager.

– Pandemien gjorde meg til et symbol i Europa, sier Mattia.

I tragediens Italia er familien fra Codogno et av lysglimtene.