Italia skaper kaos på EU-toppmøte

Den planlagte pressekonferansen som skulle gi en oppdatering om hva som skjer på møtet, er nå avlyst.

De to EU-lederne Donald Tusk and Jean-Claude Juncker vil i stedet informere media etter at hele møtet er over.

Møtet skal formelt bli avsluttet i morgen klokken 13 norsk tid.

Det er klart at det ikke har gått etter planen, noe som egentlig ble varslet av den nye, populistiske statsministeren i Italia tidligere i dag.

Harde krav fra Italia

Giuseppe Conte fyrte av en politisk torpedo da han ankom til toppmøtet ved EUs hovedkvarter i Brussel i ettermiddag.

På vei inn til møtet gjorde han det klinkende klart at Italia ikke ville godta noen vedtak uten betydelige innrømmelser fra de øvrige stats- og regjeringssjefene.

Det er flere regjeringssjefer som sier dette EU-toppmøtet er en test på samspillet på felles Europeisk nivå.

Italia krever en tekst hvor de andre medlemslandene er villig til å ta solidarisk ansvar for fordeling av migranter og flyktninger som er og kommer til EU-landene.

Alle vedtak krever full konsensus på slike møter. Ethvert enkeltland kan derfor blokkere enighet.

Les også: Derfor er Merkel fanget i et politisk trekantdrama

– Ingenting avgjort før alt er avgjort

Etter fem timer med diskusjoner var stats- og regjeringssjefene fortsatt ikke kommet noen vei.

– Ingenting er avgjort før alt er avgjort, sa en italiensk diplomat som kom ned på pressesenteret for å brife journalister anonymt om samtalene.

Talspersonen for Det europeiske råd, Preben Aamann bekrefter til AFP at det er ett medlemsland som har stanset hele prosessen.

– Ett medlem ville ikke godta konklusjonen, så da er det ikke fattet noen konklusjon på dette tidspunktet, forklarer Aamann.

Her kan du følge hva deltagerne på toppmøtet sier etter møtet. Du trenger javascript for å se video. Her kan du følge hva deltagerne på toppmøtet sier etter møtet.

Høy temperatur

Den italienske blokaden skal ha ført til gnisninger inne i møtelokalene.

– Det var en veldig aggressiv debatt. Alle gikk på italienerne, men det ble ingen enighet, sier en kilde til AFP.

Conte snakket også én til én med andre ledere for å prøve å komme videre, blant dem Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel.

TØFFE TAK: Mye står på spill for Angela Merkel under møtet. Her snakker hun med Donald Tusk og den spanske statsministeren Pedro Sanchez i dag. Foto: Ludovic Marin / AFP

Det er EUs første toppmøte etter at populistpartiene Ligaen og Femstjernersbevegelsen overtok regjeringsmakten i Italia.

De er fast bestemt på å markere seg i Brussel.

Kravet er at andre EU-land må gjøre langt mer for å hjelpe til med håndteringen av de mange asylsøkerne som settes i havn i Italia.