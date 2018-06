Italia og Malta kranglet om hvem som skulle motta migrantskipet – nå har det ankommet Spania

Flyktningene har ankommet havnen i Valencia hvor de blir tatt imot av over 2000 personer, inkludert 1000 frivillige fra Røde Kors og 470 oversettere.

Det er den italienske kystvaktens båt, Dattilo, som fraktet migrantene til havnen i Valencia søndag morgen. Den har sammen med en annen båt fulgt redningsskipet Aquarius fra Italia til Spania.

Høye bølger førte til forsinkelser for skipene som har tilbakelagt 1.500 kilometer, men etter en uke på sjøen er de første menneskene nå kommet i land. Det er ventet at det vil komme to båter til de påfølgende timene.

«Velkommen hjem»

I havnen har spanjolene hengt opp et stort banner med ordene «Velkommen hjem» på ulike språk, inkludert katalansk og arabisk.

– Folk stiller opp med alt: de stiller som oversettere og de tilbyr husly, sier Røde Kors-frivillig Johnson Tamayo.

Italias nei til å ta imot migrantbåten har ført til spenning mellom italienerne og Frankrike.

Etter at den nye regjeringen i Roma satte foten ned, i tråd med sine valgløfter, fikk de streng beskjed fra Paris om at den slags «kynisme og uansvarlighet» var høyst beklagelig.

Barn og gravide om bord

Redningsskipet Aquarius tilhører den fransk-tysk-italienske hjelpeorganisasjonen SOS Mediterranée. Forrige helg reddet de 630 migranter utenfor Libyas kyst, men verken Italia eller Malta ville motta migrantene.

Italienerne hevder at landet for lengst har tatt imot sin del av flyktningstrømmen over Middelhavet, mens Maltas statsminister Joseph Muscat viste til at det er Italia som koordinerer redningsoperasjonene i libysk farvann.

Landene fikk beskjed fra EU om å umiddelbart finne en løsning ettersom den humanitære situasjonen på skipet var prekær.

På skipet skal det befinne seg 123 enslige mindreårige samt sju gravide kvinner. Migrantene kommer fra 26 ulike land, hovedsakelig fra Afrika, men også fra Afghanistan, Bangladesh og Pakistan, ifølge Leger uten grenser, som også har hjelpearbeidere om bord.