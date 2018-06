Italia og Malta krangler om migrantskip

Italia nekter å la skipet fra den franske hjelpeorganisasjonen SOS Mediterranee legge til kai og hevder at landet for lengst har tatt imot sin del av flyktningstrømmen over Middelhavet.

– Det er nok! Det er en plikt å redde liv, men det er ingen plikt å gjøre Italia til en enorm flyktningleir, tvitret Italias innenriksminister Matteo Salvini mandag.

– Nå stenger vi havnene, fortsatte Salvini, som tilhører det innvandringskritiske partiet Ligaen.

Barn og gravide

Italia mener Malta må ta imot skipet Aquarius, som etter krav fra den italienske kystvakten mandag lå 56 kilometer fra kysten av Italia og 43 kilometer fra Malta.

Blant de 629 flyktningene og migrantene om bord, er det 123 enslige mindreårige og sju gravide kvinner. Leger Uten Grenser har også hjelpearbeidere om bord.

Forpliktet

Maltas statsminister Joseph Muscat viser til at de 629 ble plukket opp i libysk farvann, der det er Italia som koordinerer redningsoperasjonene.

Ifølge Muscat, som viser til internasjonale regelverk for redningsoperasjoner til havs, er det derfor også Italia som har plikt til å ta imot skipet.

– Italia står i fare for å skape en farlig situasjon for alle involverte, sier Muscat.

Sent søndag kveld nektet den matlesiske statsministeren å la skipet legge til kai i Malta, men sier de vil foreta medisinsk evakuering av menneskene om bord, dersom det blir nødvendig.

EU ber landene finne løsning

Margaritis Schinas i EU ber landene om å tenke på flyktningene og finne en løsning. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Imens ber EU landene om å tenke på den humanitære situasjonen og finne en løsning så fort somm mulig.

Talsperson for Europakommisjonen, Margaritis Schinas, sier mandag at «prioriteten til myndighetene i Italia og Malta burde være at disse menneskene får den hjelpen de trenger».

– Vi ber alle de involverte om å bidra til å finne en løsning raskt slik at menneskene om bord på Aquarius kan trygt gå av båten, sier han.

Holdt tilbake

Tidligere denne helgen ble et annet redningsfartøy fra tyske Sea-Watch holdt tilbake i 12 timer da det la til kai i Reggio Calabria sørvest i Italia med 232 flyktninger og migranter om bord.

Ifølge Sea-Watch ble kapteinen avhørt i fire timer, og journalister om bord måtte gi fra seg videoopptak fra redningsaksjonen før skipet fikk fortsette.

Sea-Watch opplyser videre at de ba Maltas kystvakt om å bistå i redningsaksjonen i forrige uke, men at de fikk nei.

Strengere politikk

Italia fikk nylig en høyrepopulistisk regjering som har lovet å føre en langt strengere innvandrings- og flyktningpolitikk.

– Hvis noen tror at jeg ikke kommer til å løfte en finger mens vi får en ny sommer med ankomster, ankomster og nye ankomster, vel, så tar de feil, sa Matteo Salvini lørdag.

Også spansk redningstjeneste melder om en rekke redningsoperasjoner. I alt 334 flyktninger og migranter er plukket opp fra ni båter som forlot Nord-Afrika lørdag og søndag. I en av dem ble det funnet fire lik sammen med 49 mennesker som hadde overlevd turen.

Libyas kystvakt, som får støtte fra Italia og EU, har stanset flere båter med over 300 flyktninger og migranter de siste dagene. De er satt i land i Libya igjen, der de går en uviss skjebne i møte.