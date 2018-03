Italia nye høyreallianse

Fra ytterste høyre til sentrum, fra nord til sør, har Italias høyreside på kort tid lykkes med å danne en allianse som kan gå seirende ut i valget 4.mars. Det eneste de mangler er en statsministerkandidat.

Silvio Berlusconi, 81 år gammel og tre ganger statsminister, har forbløffet selv sine kritikere og motstandere med sin hurtighet, handlekraft, og sitt politiske håndverk.

Det er likevel tre spørsmål som gjør sentrum-høyre-alliansen sårbar:

Er tyngdepunktet i alliansen for langt ute til høyre?

Er spennet i alliansen for stort?

Og hvem skal være statsminister?

Berlusconi og Mussolini

Alliansen består av høyrepartiet til Silvio Berlusconi, Forza Italia, La Lega (tidligere Lega Nord), og Fratelli d'Italia (Bødre av Italia).

Lega Nord kjempet i årevis for å løsrive Nord-Italia fra resten av Italia. Spot av folk fra sør som late og udugelige, har vært et av partiets varemerker.

Partileder Matteo Salvini politiske fremstøt i sør-Italia har derfor vært noe nær en øvelse i syndsforlatelse og botsgang. Salvini har bedt om unnskyldning for sine egne og partiets sårende uttalelser opp igjennom årene. Utrolig nok kan det virke som ganske mange velgere i sør er villig til å tilgi. La Lega har vært nesten like store som Forza Italia på flere nasjonale målinger.

En tilhenger av La Lega leder Matteo Salvini holder opp en løpeseddel under et politisk møte i Milano. I nord er La Lega mer på hjemmebane enn andre steder i Italia. Foto: STRINGER / Reuters

Fratelli d'Italia har røtter til Italias fascistiske fortid.

Da partileder Giorgia Meloni innledet sitt partis valgkamp gjorde hun det I byen Latina, grunnlagt av Italias fascist regime i 1932. Ved hennes side stod en annen av partiets kandidater, Rachele Mussolini, barnebarnet til dikatoreren Benito Mussolini.

Det siste og muligens balanserende benet i denne nye høyrekonstruksjonen er Noi con l'Italia. Et knøtteparti og arvtager til de gamle Kristendemokratene som gikk under på 1990 tallet. De er nødvendig ikke kun i et forsøk på å balansere det politiske tyngdepunktet i alliansen. De få prosentene partiet får kan være de siste prosentene som skal til for å gi alliansen en valgseier.

Giorgia Meloni ankommer et valgmøte i Roma. Lederen forFratelli d'Italia har en ambisjon om å bli Italia's første kvinnelig statsminister. Foto: REMO CASILLI / Reuters

Her står årets store politiske slag i Europa

Spenn i alliansen går ikke bare mellom ytterste høyre og sentrum-høyre. Det er enkelt å plassere både La Lega og Fratelli d'Italia ytterst til høyre, men de har sine røtter i høyst forskjellige politiske tradisjoner.

Mens fascismen sitt vesen er sentraliserende, er La Lega et parti som i en årrekke har kjempet for mer regional makt. Roma har vært en motstander, ikke et sted man ønsker å innta for å få politiske posisjon.

Matteo Salvini holder opp sitt parti ny logo. Lega Nord skiftet navn til kun La Lega for å kunne gå fra å være et regionalt parti til et nasjonal italiensk parti. Foto: Luca Bruno / AP

Simen Ekern siterer i sin nyeste bok «Folket er meg» partiets grunnlegger Umberto Bosi på følgende:

«Det eneste stedet jeg har lyst å se en fascist, er gjennom siktet på min Winchester rifle».

Det nye lederen Matteo Salvini sikter mot andre mål. Inspirasjonen er hentet fra hans kampfelle i EU parlamententet og leder for Nasjonal Front i Frankrike, Marine Le Pen.

Roma er byttet ut med Brussel. Det er EU og ikke Italia som er fienden, og Salvini ser seg selv som en kandidat til å innta statsministerens kontor i, ja nettopp, Roma.

Skuddene i Macerata

En annen La Lega kandidat har faktisk både siktet og løsnet skudd allerede i denne valgkampen.

Skuddene i Macerata bragte parafin til den lett antennelig debatten om de over 600 000 migrantene som har krysset Middelhavet og tatt seg til Italia de siste fire årene.

Den 3. februar i år skjøt og såret Luca Traini seks mennesker av afrikansk opprinnelse på forskjellige steder i sentrum av Macerata. Alle stedene var knyttet til etterforskningen av dødsfallet til en ung italiensk kvinne. Kvinnen ble funnet partert i to kofferter.

Luca Traini 28 åringen har blitt beskrevet som uvitende og som en person som lett ble tiltrukket av ekstremisme. Den siste tiden skal ha gitt utrykk for stadig mer hatske og rasistiske meninger. Foto: AP

Eieren av koffertene en nigeriansk migrant og narko-dealer er pågrepet. Mannen forklarte at han parterte kvinnen i panikk, etter at hun tok en overdose og døde. Han er tiltalt for likskjending, og fremdeles under etterforskning for drap.

Nyhetsbyrå: Her skyter han på innvandrere fra bilvinduet

Italia: Nasjonalist pågrepet for skyting mot innvandrere

La Lega-leder Matteo Salvini var raskt ute med å ta avstand fra både angrepene og Luca Traini, som hadde vært kandidat for hans eget parti i det sise lokalvalget.

Det samme gjorde leder Giorgia Meloni. Hun la også frem offisiell statistikk om hvor mye kriminaliteten har gått opp i områder med mange migranter. Det hele for å underbygge budskapet som Salvini og Meloni's partier har fremmet i lange tid; at med migranter kommer lovbrudd, sosial uro, og sykdom.

Meloni og Salvini tok ikke like tydelig avstand fra de fascitsiske og ytre-høyre bevegelsene, Forza Nuova and Casa Pounda. Medlemmer i disse bevegelsene uttrykte støtte til Luca Traini og forsøkte å organisere anti-migrant demonstrasjoner i Macerata etter angrepene.

Politi støter sammen med ytre høyre bevegelsen, Forza Nuova (Ny Kraft) under en anti-migrant demonstrasjon i Macerata 8. februar. Foto: Fabio Falcioni / AP

Husker ikke lenger den mørkeste tiden

Og dette er noe av det nye.

I EU parlamentet har Matteo Salvini vært lite brydd av enkelte veteraner hos hans franske allierte i Nasjonal Front, er tidligere nazisympatisører.

Hjemme i Italia virker Salvini tilsvarende lite beskjemmet av å dele scene med bevegelser med historiske bånd til tiden mange kaller den svarteste tiden i Italias historie.

Matteo Salvini vet godt dagens italienere ikke har en like sterk politisk hukommelse som i den første etterkrigstiden. Det er stadig færre italienere med egne minner fra Italias fascistiske år.

La Lega lederen ser liten grunnen til å ta avstand fra Forza Nuova and Casa Pounda hvis de kan hjelpe til med å mobilisere støtte for hans politikk, som igjen bidra til å gjøre La Lega til en aktør med økt makt i Italia.

Løftene

Etter skuddene i Macerata sa Salvini at La Lega i regjering ville starte med å sende ut 150 000 migranter. Berlusconi var raskt inne å overby han med å sa at han ville sende ut 600 000 migranter.

Å stanse og å returnere migranter, er et av kjernepunktene i alliansens felles valgprogram. Programmet er kortfattet:

Inngå direkte avtaler med afrikanske land om retur av migranter

Flat skatt på 23 prosent for alle husstander og bedrifter

Oppheve en pensjonsreform innført av den sittende regjeringen som hever pensjonsalderen.

Lokalt og nasjonalt paramilitært politi til stede i småbyer og lokalsamfunn.

Dette er enkle konkrete løfter som virker forlokkende for mange italienere. Og tilsvarende skremmende og overdrevet populistiske for andre. Velgere i den siste gruppen tilhører de som mener Italia nå oppsøker en fortid de burde ha lagt bak seg.

Det italienske magasinet Internazionale siterte britiske Guardian over hele forsiden på utgaven som kom ut 9. februar. I hvit skrift på svart trykket de:

«Mer enn sytti år etter Benito Mussolinis død er tusenvis av italienere blitt med i grupper som kaller seg fascister. Blant årsakene er hvordan migrantkrisen blir fortalt, økningen i falske nyheter og en manglende evne til å håndtere fortiden»

Det er ikke sikkert at et flertall av Italias velgere deler bekymringen.

Mange tenker at det å sitte i regjering, vil gjøre både La Lega og Fratelli d'Italia mer ansvarlige.

Her står årets store politiske slag i Europa

Samholdet vil bli testet

Videre tenker de at Berlusconi vil klare å holde sine alliansepartnere under kontroll, men det vil være som en slags gudfar og beskytter. Berlusconi er nemlig ikke statsministerkandidat. Silvio Berlusconi er dømt for skatteunndragelse og er frem til 2019 forhindret fra å ha offentlige politiske verv.

I mangel på å kunne stille i egen person, har Berlusconi sagt at presidenten for EU parlamentet, Antonio Tajani, vil være en utmerket statsminister.

Matteo Salvini ser litt annerledes på spørsmålet. Statsmininsterjobben kan bli en test på samholdet i alliansen.

Silvio Berlusconi foran et gruppebilde sammen med sine to allierte, Giorgia Meloni og Matteo Salvini. Alle har statsministerambisjoner. Foto: Claudio Peri / AP

La Lega ligger ikke så langt bak Forza Italia på målinger, og Salvini sier at dersom La Lega får bare én stemme mer en Forza Italia, så er det La Lega og Matteo Salvini som skal ha statsministerjobben.

Det igjen får mange til å tenke at Berlusconi egentlig håper på et valgresultat hvor ingen partier eller allianser får rent flertall. Da vil Silvio Berlusconi insistere på et nyvalg, som han tror vil forsterke oppslutningen om Forza Italia. Og innen dette valget kan gjennomføres, vil han igjen være sitt partis statsministerkandidat.

Det ultimate comeback og den perfekte avslutning på et omstridt politisk liv.